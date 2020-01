von Gerd Leutenecker

Mit zeitweise über 50 katholischen Kirchenbesuchern fand am Sonntag eine Pfarrversammlung in St. Magnus statt. Als Teil der Seelsorgeeinheit Bad Säckingen-Murg stellen sich die Murger Katholiken den Veränderungen in Kirche und Gesellschaft. Das vom Pfarrteam St. Magnus ausgearbeitete Konzept einer Bestandserhebung hinterfragte die Realität und spannte dazu nun die Kirchengemeinde in Murg mit ein. Zwischen Überraschendem und Bestätigung rangierten die Ergebnisse.

Suche nach neuen Wegen

Ob Priestermangel, Ordinierung von Frauen oder der Zölibat Auswirkungen auf die Murger Katholiken hat, war nicht Inhalt der Pfarrversammlung. Konkrete Themen vor Ort standen klar im Mittelpunkt. Georg Möller stellte nach dem Morgenlob mit Pastoralreferentin Gabriele Trapp den Ablauf der Versammlung vor; gemeinsames Frühstück, Vorstellung des Erarbeiteten, Kritik sowie Unterstützung der Jahresplanung und abschließend zwei Runden der direkten Diskussion. „Wo stehen wir als Gemeinschaft und mit welcher Zuversicht beschreiten wir neue Wege“, war der Grundtenor der Versammlung, wie Daria Möller vom Gemeindeteam vorgab. Im kirchlichen wie auch gemeinschaftlichen Zusammenleben vor Ort werden Änderungen als nötig angesehen. Die Realität stand am Sonntagmorgen im Mittelpunkt. Als passender Ort waren im hinteren Teil von St. Magnus die Kirchenbänke beiseitegeschoben und eine gemütliche Frühstückstafel vorbereitet worden. Kooperator Martin Metzler und Pastoralreferentin Trapp waren gespannt, hielten sich aber ganz bewusst aus der agilen Pfarrversammlung heraus. „Die Kirche hat immer Änderungen erfahren“, gab sich Metzler in seiner zurückhaltenden Art konziliant.

Leitthemen vorgeschlagen

Drei Glockenschläge kündigten die Pfarrversammlung an. „Wo bewegen wir uns?“ Die Mitglieder vom Gemeindeteam teilten grüne und rote Punkte an die Gläubigen aus. An fünf Stellwänden waren Plakate vorbereitet. Traditionen im Kirchenjahr, Glaubensgespräche, besondere Gottesdienste, Gebäudekonzepte und Sorge für die Nächsten wurden als Leitthemen vorgeschlagen. Gleichzeitig waren die Überlegungen des Gemeindeteams bereits aufgeschrieben. Mit relativ klaren Voten waren die Plakate rasch versehen. Normale Gottesdienste in Murg stärken, kam zur Sprache – Wortgottesdienste und Morgenlobe werden zwar besucht, ein ritueller Gottesdienst bleibe aber weiterhin der Wunsch. Verstärkt wieder mehr Kinderkirche anbieten wurde klar befürwortet. Ganz der Realität entsprechend werden die Fronleichnam-Prozessionen als aus der Zeit gefallen angesehen. Eine Sanierung der Kirche wird befürwortet, ein Abriss klar abgelehnt. Eine Auseinandersetzung mit den aktuellen kirchlichen Themen wird durchgehend begrüßt.

Die Pfarrgemeinde Die Pfarrgemeinde Murg gehört zur Seelsorgeeinheit Bad Säckingen-Murg. Neben dem altehrwürdigen St. Fridolinsmünster befinden sich in Bad Säckingen die katholischen Gemeinden Heilig Kreuz, in Obersäckingen St. Martin, in Wallbach St. Maria zum Schnee, in Murg St. Magnus und in Hänner St. Leodegar und Marzellus. Weitere Informationen im Internet (www.seelsorgeeinheit-badsaeckingen-murg.de).

Das Gemeindeteam fasste gestärkt die Meinungsäußerungen zusammen. Lebendige Kirche müsse auch Lachen und Gespräche zulassen; gar eine Diskussion zur Predigt wurde angeregt. Mehr Kirchenkaffees werden befürwortet, was durchaus auch in einer vielfältigeren Nutzung des Kirchengebäudes münden könnte. Ganz theologisch kam dabei das Schlussmotto der Gemeinde zustande: „Entfalten von Herzleidenschaften und Charismen.“ Es zeigt, wie lebendig die vielen Engagierten in der Murger Gemeinde weiterhin sind.