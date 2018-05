Murg Pfarrer Wilhelm Brüggemann bereitet sich auf seinen Ruhestand vor und die evangelische Kirchengemeinde Murg-Rickenbach-Herrischried hat noch keinen Nachfolger

Pfarrer Wilhelm Brüggemann weilt seit dem Jahr 2006 in Murg. Nun geht der bald 67-jährige Seelsorger, der für Murg, Rickenbach und Herrischried zuständig war, in den Ruhestand. Auf die Gläubigen kommt damit wieder eine Übergangszeit mit Vakanz und Vertretungen zu.

In der evangelischen Kirchengemeinde Murg-Rickenbach-Herrischried ist Abschied dieser Tage ein zentrales Thema. Pfarrer Wilhelm Brüggemann, der im August 67 Jahre alt wird, geht mit Anfang September in den Ruhestand. Eine Nachfolge für ihn ist derzeit noch nicht in Sicht.

Zu Ostern 2006 war Pfarrer Wilhelm Brüggemann mit seiner Familie seinerzeit nach Murg gekommen. Damals noch in die Kirchengemeinde Murg-Rickenbach. Die Gemeindemitglieder waren darüber heilfroh. Denn hinter ihnen lagen nach dem Weggang der Pfarrerin Bettina von Kienle dreieinhalb Jahre Vakanz.

Für Pfarrer Wilhelm Brüggemann war das Ankommen am Hochrhein auch ein bisschen Rückkehr in die badische Heimat. Denn nach Stellen in Blumberg und Konstanz-Wallhausen war er 1999 mit seiner Familie nach Bammental in die Nähe von Heidelberg gezogen und erhielt 2005 vonseiten der Kirchenleitung drei vakante Stellen in Südbaden zur Auswahl. Brüggemann entschied sich für die Kirchengemeinde Murg-Rickenbach.

Im September 2012 vergrößerte sich die Kirchengemeinde Murg-Rickenbach um Herrischried. "Das war nicht einfach", sagt der Pfarrer im Rückblick darauf, dann drei Gemeinden in einer so großen Diasporagemeinde gerecht werden zu müssen. Ob ihm nach zwölf Jahren der Abschied schwerfalle? "Jein", meint Brüggemann. Er habe viele Leute schätzen gelernt, vieles sei gewachsen. Andererseits, erklärt Brüggemann, sei aber auch die Luft raus, und er freue sich auf die Zeit, wenn er nicht mehr unter Zwängen stehen müsse.

Es ist ein Abschied auf Raten. Pfarrer Wilhelm Brüggemann wird am Samstag, 22. Juli, um 16 Uhr in einem Gottesdienst in der evangelischen Christuskirche in Murg offiziell verabschiedet und gewürdigt. Zu diesem Zeitpunkt lebt Brüggemann aber bereits in Blumberg, der Heimat seiner Frau Gabriele. Ihr Umzug erfolgte bereits vor Wochen, um im Haus der Schwiegereltern alles vorzubereiten. Brüggemann wird kommenden Monat folgen. "Die restliche Arbeit erledige ich dann von Blumberg aus", erklärt Brüggemann.

Seine Pfarrzeit endet dann endgültig zum 31. August. Die vakante Pfarrstelle in Murg wurde inzwischen ausgeschrieben. Interessenten gab es bisher noch keine. Aber die Gesamtsituation im Dekanat Hochrhein ist derzeit schwierig. Mit Tiengen, Lauchringen und St. Blasien sind momentan drei Pfarrstellen vakant. Laufenburg hat eine Interimslösung. Seit März sind Regine und Michael Born im Einsatz. Das Pfarrerehepaar ist im Probedienst und teilt sich die Pfarrstelle in Laufenburg in den kommenden drei Jahren. Es sei schwierig, es gebe zu wenig Nachwuchs, beleuchtet Brüggemann die allgemeine Situation. Der Hochrhein habe ein zusätzliches Handicap: "Die Leute wollen alle möglichst in Stadtnähe sein", sagt Brüggemann.

Nachdem die Kirchengemeinde auf eine zweite Ausschreibung verzichtet, wird jetzt der Oberkirchenrat in Karlsruhe aktiv und auf Kandidatensuche gehen. Die Übergangszeit ist geregelt. Bis eine Nachfolge ihr Amt antritt, übernimmt Pfarrer Martin Rathgeber aus Wehr die Verwaltungs- und Organisationsaufgaben in der Kirchengemeinde Murg-Rickenbach-Herrischried mit. Die Vertretung bei den Gottesdiensten sei Aufgabe des Dekanats. Dort werde derzeit eine Lösung erarbeitet. Auch der Konfirmandenunterricht in der Kirchengemeinde sei für das kommende Jahr gesichert. Der zukünftige Berzirksjugendreferent aus Bad Säckingen wird den Unterricht übernehmen.

Ein bisschen Geduld ist also gefragt. Pfarrer Wilhelm Brüggeman rechnet jedenfalls damit, dass sich die Übergangszeit in jedem Fall bis zum nächsten Frühjahr hinziehen wird.