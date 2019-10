Schaufenster für intelligente Energie

Die Bundesregierung will im Förderprogramm „Schaufenster intelligente Energie“ (Sinteg) zeigen, wie eine sichere, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung bei zeitweise 100 Prozent Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien funktionieren kann. Dafür werden in fünf großflächigen Modellregionen vier Jahre lang Musterlösungen erprobt. So wird beispielsweise in sechs nordostdeutschen Bundesländern getestet, wie die stark schwankende Erzeugung von Windenergie mit dem Verbrauch ins Gleichgewicht gebracht werden kann. Hessen, Bayern und Baden-Württemberg bilden eine Modellregion, in der es um intelligente dezentrale Nutzung von Solarstrom geht. Weitere Informationen: www.sinteg.de