von Michael Gottstein

Auch wenn man die drückende Hitze nicht berücksichtigte, war es ein gewaltiges Programm, das der Organist Heinrich Walther am Sonntag auf der Steinhoff-Orgel in der Kirche St. Leodegar und Marzellus in Hänner absolvierte. Trotz des Wetters nahmen zahlreiche Besucher die seltene Gelegenheit wahr, alle sechs Triosonaten von Johann Sebastian Bach an nur einem Abend zu hören.

Keine langweiligen Fingerübungen

Geschrieben hatte Bach die Triosonaten wahrscheinlich zu Beginn seiner Leipziger Zeit als Etüden für seine Söhne. Freilich haben sie nichts mit langweiligen Fingerübungen zu tun, sondern sind wohl „die beste Kammermusik für Orgel überhaupt“, sagte der Organisator Stephan Kreutz.

Mit ihren filigranen Verzierungen, dem scheinbar unerschöpflichen Strom an melodischen Einfällen und dem ständigen Dialogisieren und Wettstreiten der gleichberechtigten Oberstimmen boten sie einen ungetrübten Hörgenuss. Aber es ging nicht nur ums Erfreuen, sondern auch ums Belehren: Wer genau hinhörte, konnte erkennen, dass die Themen und Motive – in Abwandlungen – stets wiederkehrten und die Strukturen der Sätze auf Wiederholungen aufgebaut waren.

Zeichen enormer Kunstfertigkeit

Freilich wurde man nicht immer mit dieser Entdeckerfreude belohnt, denn Bach hatte seine enorme Kunstfertigkeit eingesetzt, um die strengen kontrapunktischen Strukturen zu verschleiern – und auch seine durchaus ökonomische Arbeitsweise, die aus dem melodischen „Material“ ein Maximum an Wirkung herausholte und sich nicht davor scheute, die Themen in anderen Werken wiederzuverwenden.

Und Organist Heinrich Walther meisterte seine Aufgabe bravourös: Nicht nur, dass man ihm auch nach anderthalb Stunden keine Ermüdungserscheinungen anmerkte, ihm gelang es auch, die Sonaten sehr lebendig zu spielen und nie den Eindruck von Gleichförmigkeit aufkommen zu lassen, obwohl in diesen Barockwerken keine großen dynamischen Kontraste und keine ausgeprägte Agogik erlaubt waren wie in der Klassik oder Romantik.

Unbeschwert bis pompös

Auch die schnellen Passagen wirkten bei ihm nie verhastet, und immer wieder setzte er koloristische Akzente, etwa mit den Krummhörnern, die in der vierten Sonate markant hervortraten. Die langsamen Sätze zeichneten sich durch große Sanglichkeit aus, und in den schnellen Sätzen konnte Bach verschiedene Ausdrucksfacetten vorführen: Etwa die unbeschwerte Heiterkeit der ersten Sonate oder das durch Zweiunddreißigstelmotive launisch und burlesk wirkende Vivace der dritten Sonate oder das pompöse Vivace der sechsten Sonate, das in strahlenden Registerfarben erklang. Viel Beifall belohnte den Organisten für diesen Zyklus, der in sich so abgeschlossen war, dass er keine Zugabe benötigte.