Im Alter von 95 Jahren ist bereits an Heiligabend der Niederhöfer Altbürgermeister Wilhelm Behringer verstorben. Er war insgesamt 40 Jahre in der Kommunalpolitik als Gemeinderat, Bürgermeister, Ortsvorsteher und Kreisrat aktiv. Zudem war Behringer fast 30 Jahre lang Verwaltungsratsmitglied der Sparkasse. Für sein kommunalpolitisches Engagement erhielt er zahlreiche hohe Auszeichnungen.

Wilhelm Behringer stammt aus Hänner und absolvierte nach der Volksschule eine kaufmännische Lehre. Im Zweiten Weltkrieg war er auf einem U-Boot in der Ostsee eingesetzt. Von 1947 bis 1963 arbeitete Wilhelm Behringer als Verwaltungsangestellter im Landratsamt Säckingen. 1949 heiratete er Irma Ebner aus Niederhof, mit der er später zwei Töchter haben sollte.

Die lange kommunalpolitische Karriere Wilhelm Behringers begann 1954, als er auf der Liste der Freien Wähler in den Gemeinderat Niederhof gewählt wurde. 1961 gab er kurz vor Ende der Bewerbungsfrist seine Kandidatur als Bürgermeister der Gemeinde bekannt. Der Verwaltungsfachmann und Gemeinderat gewann die Wahl mit großem Vorsprung und wurde am 27. Februar 1961 vereidigt.Nach seiner Wiederwahl wurde Behringer 1969 für eine weitere Amtsperiode verpflichtet, die aber wegen der Eingemeindung Niederhofs in der Gemeindereform vorzeitig mit dem Beginn des Jahres 1973 endete. In Behringers Amtszeit wuchs Niederhof auf über 1000 Einwohner. 1968 wurde mit dem Bau der Nachbarschaftsschule begonnen, der heutigen Grundschule Niederhof.

Der letzte Bürgermeister der Gemeinde Niederhof wurde 1973 erster Ortsvorsteher des Murger Ortsteils Niederhof. Dieses Amt sollte Wilhelm Behringer bis 1984 ausüben. Gleichzeitig gehörte er seit 1965 bis 1994 für die Freien Wähler dem Kreistag zunächst in Säckingen und dann in Waldshut an. 1973 bis 1993 war Behringer Vorsitzender der Freien Wähler Murg und auch im Landesverband der Wählervereinigung aktiv. Das kommunalpolitische Engagement Wilhelm Behringers wurde vielfach gewürdigt. So zeichnete ihn die Gemeinde Murg 2004 mit ihrer Verdienstmedaille in Gold aus, die Freien Wähler Murg ernannten ihn 2005 zu ihrem Ehrenmitglied.

Wilhelm Behringer war Mitglied vieler Vereine. Das DRK Murg-Niederhof machte ihn zum Ehrenvorsitzenden, die Chorgemeinschaft Niederhof und der Reit- und Fahrverein zu ihrem Ehrenmitglied. 1967 bis 1996 war Wilhelm Behringer außerdem Verwaltungsratsmitglied der Sparkasse.

Der Verstorbene wird am Freitag, 10. Januar, um 13 Uhr auf dem Friedhof Niederhof beigesetzt.