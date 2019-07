von Brigitte Chymo

Der am 26. Mai gewählte Murger Gemeinderat ist in jedem Fall einer, der Geschichte schreiben wird. Zum ersten Mal nach den Eingemeindungen 1972 wurde ein neuer Gemeinderat nicht nach dem Ergebnis der unechten Teilortswahl konstituiert. Diese war voriges Jahr abgeschafft worden. Damit gab es auch keine Überhangmandate mehr. Außerdem war die Zahl der Ratssitze von 19 auf 18 reduziert worden. Ein deutlich kleinere Ratsrunde nahm daher am Montagabend im Ratssaal Platz, bei der sich auch die Mehrheitsverhältnisse verschoben hatten.

Murg Viel Fußball und ein Jubiläumsfoto: Familientag des SV Blau-Weiss Murg kommt an Das könnte Sie auch interessieren

Fünf der 18 Mitglieder waren neu in das Gremium gewählt worden: Timo Strasser und Ursula Rünzi (beide FW), Angelika Eckert (CDU), Kira Skarke (SPD) und Björn Zander (AfD). Die Freien Wähler sind mit sieben Sitzen jetzt stärkste Fraktion. Die CDU liegt auf Platz zwei mit fünf Sitzen. Die SPD hat drei Sitze, die Grünen zwei Sitze. Zum ersten Mal nimmt ein Vertreter der AfD mit am Ratstisch Platz.

Bad Säckingen Emotionale Debatte: Gemeinderat beschließt Erhöhung der Kita-Gebühren Das könnte Sie auch interessieren

Der Kernort Murg stellt acht Räte, der Ortsteil Niederhof vier, Oberhof und Hänner jeweils drei. Oberhof schaffte es sogar, einen Sitz mehr im Gremium zu erobern. Die Sitzanzahl für Oberhof war zuvor auf zwei Sitze festgelegt. Auffallend viele Frauen schafften den Sprung in den Gemeinderat. Sieben der 18 Gemeinderäte sind Frauen. In der CDU stellen sie mit drei Rätinnen sogar die Mehrheit.Nach der Verpflichtung beganngleich die Arbeit. Zu wählen waren nicht nur die Bürgermeisterstellvertreter und Ortsvorsteher, sondern auch Mitglieder von Ausschüssen und Kommissionen. Neu im Amt sind sowohl Timo Strasser (FW) als erster Bürgermeisterstellvertreter wie auch Gabriele Kreutz-Döbele (CDU) als zweite Bürgermeisterstellvertreterin. Georg Kirschbaum (SPD) ist unverändert dritter Bürgermeisterstellvertreter.

Laufenburg Manfred Ebner bleibt Ortsvorsteher von Rotzel Das könnte Sie auch interessieren

Mit Ehrenmünzen der Gemeinde Murg verabschiedete Bürgermeister Adrian Schmidle die scheidenden Räte Otto Frommherz (Gold für 20 Jahre), Fridolin Brotz (Gold für 20 Jahre), Herbert Steinmeier (Silber für 18 Jahre), Christian Keller (Silber für fünf Jahre), Rolf Herrenknecht (Silber für fünf Jahre), Joachim Schiebel (Silber für acht Jahre). Die Ehrung für den langjährigen Rat und Bürgermeisterstellvertreter Wolfgang Fürst wird nachgeholt. Mario Steinberg war seit letztem Jahr als Nachrücker im Gemeinderat.