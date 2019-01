von Brigitte Chymo

Im Zusammenhang mit der geplanten Neustrukturierung des Bauhofs war bereits im vergangenen Jahr die Stelle eines kaufmännischen Betriebsleiters geschaffen worden. Kurt-Benjamin Hansmann trat seine Stelle am 1. Oktober an, und präsentierte am Montagabend im Gemeinderat die ab dem 1. Februar geltenden neuen Betriebsstrukturen im Bauhof.

Wer bisher einen Auftrag für den Bauhof hatte, konnte mehr oder weniger einfach zum Telefon greifen und den jeweiligen Mitarbeiter anrufen. Das funktioniert künftig nicht mehr so. Anfragen oder Aufträge sind nur noch an den Bauhofleiter Kurt-Benjamin Hansmann zu richten. Aufträge sind außerdem schriftlich per dafür vorgesehenem Formular beziehungsweise einer speziellen Bauhof-Software zu formulieren. Anschließend setzt sich der Bauhofleiter dann mit den jeweiligen Vorarbeitern der drei Arbeitsbereiche zusammen.

Michael Thomann, der bisherige Bauhofsleiter, ist zuständig für den Bereich typischer Bauhoftätigkeiten wie Winterdienst, Müllentsorgung, Reparaturarbeiten im Straßenbau. Stefan Strittmatter ist Vorarbeiter des Bereichs Grünanlagenunterhaltung. Neu ist der Bereich Gebäudeunterhaltung mit Armin Palla als Vorabeiter. Diesem Bereich sind zum Beispiel auch die Hausmeister der Schulen zugeordnet. Der Bauhof selbst, ebenso wie die Gemeindewerke und das Naturschwimmbad, sind Teil des "Team Bauamt", dessen Amtsleiter Karl-Heinz Peter ist.

Diese Neustrukturierung des Bauhofs der Gemeinde Murg ist das Ergebnis eines Gutachtens, das die Gemeinde vom Hans-Jörg Schiffner aus Heidenheim 2017 hatte erstellen lassen. Der Gemeinderat beschloss im selben Jahr die Umsetzung diese Gutachtens.

Die nächsten Ziele im Bauhof sind bereits definiert. Zu überprüfen sind die Zuordnung der Aufgaben der drei Arbeitsbereiche und die Koordination der Zusammenarbeit. Geplant ist auch, Leistungsverzeichnisse zu den jeweiligen Aufgaben in den Arbeitsbereichen zu erstellen.

Rat Roland Baumgartner (FW) wünschte sich für die Praxis eine gute Abstimmung: "Das liegt mir sehr am Herzen", so der Rat. Aus dem Rat wurden außerdem Fragen nach dem Personalstand laut. Bürgermeister Adrian Schmidle erklärte dazu und in Erinnerung an die Haushaltsberatungen, im Zuge derer Personaleinsparungen gefordert worden waren: "Da müssen wir uns über Standards unterhalten." Schmidle weiter: Es könne nicht sein, dass Personal eingespart werde und hinterher kritisiert werde, dass dies und jenes nicht erledigt sei. Zur aktuellen Situation hielt Bürgermeister Adrian Schmidle fest: "Insgesamt haben wir einen guten Standard."