von Brigitte Chymo

Ein echter Neuling in Sachen Kommunalpolitik am Murger Ratstisch ist Björn Zander. Dem 41-Jährigen gelang auf Anhieb der Sprung in den Murger Gemeinderat. Er war einer von drei Kandidaten für die AfD, zum ersten Mal bei Kommunalwahlen in Murg antrat.

Mit 663 Stimmen erzielte Zander das beste Ergebnis der drei Kandidaten auf der Liste der AfD. „Dass wir reinkommen, damit habe ich gerechnet, dass ich selbst gewählt werde, nein“, kommentiert Zander seinem Wahlerfolg.

Der Niederhöfer hatte sich bislang zwar für Kommunalpolitik interessiert, sich aber politisch in keinster Weise engagiert. Im Bekanntenkreis sei viel über die aktuell kuriose Politik diskutiert worden, erzählt Zander, der dann über einen Bekannten zur AfD kam: „Komm doch einfach mal mit“, habe dieser gesagt. Zander ist inzwischen etwa seit etwa einem Jahr bei der AfD. „Ich bin gefragt worden, ob ich kandidieren will“, so Zander.

Von Björn Höcke hält er nichts

Nicht alles, was in der AfD getan oder gesagt wird, gefällt ihm. „Ich teile nicht alles“, meint Zander. Er nennt den AfD-Politiker Jörg Meuthen, als jemanden, mit dem er sich identifizieren kann und nennt Björn Höcke als Gegenpart: „Mit dem kann ich nichts anfangen.“ Zander weiter: „Jede Partei hat ihre Vor- und Nachteile.“

Was Zander besonders vermisst, ist dass nicht mehr normal diskutiert werden könne: „Es wird immer gleich links oder rechts zugeordnet. Es gibt keinen gesunden Mittelweg mehr, wo ein miteinander möglich ist. Das ist schade“, bedauert Zander.

Was er in Zukunft in der Murger Kommunalpolitik bewegen will, kann Zander aktuell noch nicht sagen: „Ich muss mich erst einmal reinfinden, erst einmal schauen. Aber ich bin ein offener Mensch und möchte mitmachen und mitgestalten“, so der kommunalpolitische Neuling.

Da der neue Gemeinderat die ganze Woche durch beruflich in der Schweiz unterwegs ist, bleibt wenig Zeit für andere Aktivitäten. Zander war seinerzeit jedoch Wehrdienstverweigerer, kam so zum Deutschen Roten Kreuz und engagierte sich lange Jahre im Deutschen Roten Kreuz Ortsverein Albbruck.