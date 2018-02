Murg Narrentreffen in Murg: Teuflisch gute Veranstaltung, aber viel Arbeit für Reinigungskräfte

Beste Stimmung, Kaiserwetter, noch deutlich mehr Besucher als erwartet und ein reibungsloser Verlauf ohne ernste Zwischenfälle. Das VHN-Narrentreffen war sowohl aus Sicht der Veranstalter von der Narrenzunft Murg als auch aus Gemeinde- und Polizeisicht ein voller Erfolg. Wermutstropfen: Die Unmengen an Müll, deren Beseitigung Stunden in Anspruch nahm.

Laut Schätzungen der Polizei säumten letztlich 12000 Menschen die Straßen und verfolgten das Treiben der gut 4000 Hästräger. Lediglich ein Zwischenfall in der Nacht auf Sonntag wurde der Polizei gemeldet. Für den Einsatzleiter der Polizei, Polizeihauptkommissar Stephan Frei, ein gutes Zeichen: "Die Veranstaltung war gut organisiert und das Sicherheitskonzept ist aufgegangen."

"Es war aus unserer Sicht ein perfekter Tag", kommentierte der Murger Narrenzunfpräsident Roland Ebner das Narrentreffen. Die Erwartungen seien teils sogar noch übertroffen worden und das Narrentreffen in Murg war vor allem eines: ein friedliches Spektakel, bei dem Umzugsteilnehmer wie auch die Zuschauer voll auf ihre Kosten kamen.

Auch aus Sicht von Murgs Bürgermeister Adrian Schmidle war das Narrentreffen ein Erfolg: "Murg und die Narrenzunft haben sich als gute Gastgeber präsentiert. Dass auch das Wetter gepasst hat ist natürlich umso schöner, denn es stecken zwei Jahre Arbeit hinter der Veranstaltung."

Einziger Wermutstropfen: Die Unmengen Hinterlassenschaften, die Besucher und Umzugsteilnehmer einfach am Wegesrand liegen gelassen haben. Die Straßenreinigung nahm im Anschluss an das närrische Treiben mehr als drei Stunden in Anspruch, so Stephan Frei. Stellenweise galt es, einen "zentimeterdicken Konfettiteppich", Luftschlangen, Altglas oder auch leere Flaschen zu beseitigen. Zu viel für die eingesetzte Kehrmaschine, die mehrfach ausfiel und gereinigt werden musste. "Wie die Brunnenputzer" gearbeitet haben auch die Mitarbeiter des Bauhofs, so Bürgermeister Adrian Schmidle. Trotz allem konnte die Ortsdurchfahrt erst nach 20 Uhr wieder frei gegeben werden – zwei Stunden später als geplant.

Dass mit der enormen Menge an Besuchern auch eine unerwartete Masse an Müll, Scherben und anderen Hinterlassenschaften einherging, und die Reinigungsmaßnahmen wesentlich aufwändiger ausfielen als gedacht – es sei einer der Erfahrungswerte, der mit der neuen Umzugsstrecke mitten durch den Hauptort gewonnen wurde, sagt Roland Ebner. Im Nachgang einer solchen Großveranstaltungen gebe es immer Dinge zu analysieren und sich Gedanken über Verbesserungen zu machen. Das werde auch die Narrenzunft tun.

Im Übrigen habe aber auch der enorme Publikumserfolg für Verzögerungen bei der Wiedereröffnung der Straße gesorgt. Diese hätten sich nämlich wegen des schönen Wetters länger in Murg aufgehalten als erwartet. Noch Stunden nach Umzugsende hätten sich zahlreiche Menschen auf der Durchgangsstraße getummelt oder seien Gruppen zum Bahnhof unterwegs gewesen. "Uns war es wichtig, auf Nummer sicher zu gehen", so Ebner. Und auch deshalb hätten sich die Veranstalter entschlossen, die Straße länger gesperrt zu lassen als geplant.