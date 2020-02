von Irmgard Kaiser

Vor Captain Joe war keiner sicher, da wurde so mancher Murger Einwohner auf die Schippe genommen. Auch welcher Ortsteil wohl am besser sei, Niederhof oder Hänner, das konnte Captain Joe ganz klar beantworten: „Niederhof muess scho besser si, will unsere Bürgermeischter, dr Adrian dr bi isch“. Doch eben dieser Bürgermeister bekam von den Akteuren immer wieder Seitenhiebe verteilt. Denn was wäre wohl sein letzter Wunsch, stünde er davor, von Kannibalen verspeist zu werden? „Ein Laptop und ein Beamer“, meinte der Captain.

Johannes Dietrich führte mit Sven Rüdiger Regie und unterhielt als Pilot „Captain Joe“ der „Air Narrenzunft“ die Zuschauer mit seinen Ansagen.

Als Mann im Mond zog Hans-Peter Müller neben weltpolitischen Themen den Murger Bürgermeister und die Gemeinderäte durch den Kakao, vor allem wegen der zahlreichen langwierigen Baustellen. „In Niederhof residiert Edith Becker, in Oberhof Fitness-Guru Roland Baumgartner. Und Dieter Muck als Ortsvorsteher von Hänner hat nicht umsonst eine solche Frisur, denn er braucht ein dickes Fell wegen den Diskussionen ums 5G-Netz.“

Als Mann im Mond beschäftigte sich Hans-Peter Müller ausgiebig mit dem Thema Müll. Auch Donald Trump kam nicht ungeschoren davon.Bild: Irmgard Kaiser

Auch der Narrengötti Harry Keller und Joachim Hilpert als Mariele nahmen so manchen aufs Korn. Ganz spannend kommentierten Tobias La Fiura und Christoph Schmid als Kriegerstatuen vom Kriegerdenkmal örtliche Begebenheiten und deckten unangenehme Wahrheiten auf. So soll sich der Bürgermeister doch mal ein Beispiel an China nehmen, da würde in zwei Wochen ein Krankenhaus aufgestellt, es gehe nicht so ewig wie mit den Murger Baustellen. „Aber der Adrian hat ja den Chinesen angerufen, doch der hat gesagt, er würde nicht extra wegen einer Nachtschicht nach Murg rüberkommen.“

Das Fröscheloch-Echo heizte die Stimmung an. Auch Bürgermeister Adrian Schmidle war voll im Einsatz, verkleidet als emsige Biene Maja. Bild: Irmgard Kaiser

Das Fröscheloch Echo fetzte die Bühne und heizte dem Publikum ordentlich ein. Mit von der Partie natürlich der für die Fasnachtszeit abgesetzte Bürgermeister Adrian Schmidle, der zeigte, dass er auch als Biene Maja gut in der Guggenmusik lautstark mitspielen kann. Und auch die Gugge Brass Band liess die Halle mit ihrer Musik erbeben.

Die Gugge Brass Band Murg spielte mit vollem Einsatz.Bild: Irmgard Kaiser

Mit einem Sketch in ungewöhnlicher Kostümierung zogen die Rheinsberg Hexen das Publikum in ihren Bann. Tänzerisch brachten der TV Murg und die Garde Görwihl ansprechende Beiträge auf die Bühne. Nicht zu vergessen, das „grazile Elferbalett“ mit ihrem legendären Elfertanz.

Für zahlreiche witzige Beiträge über das Geschehen in Murg ernteten Christoph Schmid und Tobias La Fiura als „Kriegerdenkmal“ viel Applaus.

Roland Ebner, Präsident der veranstaltenden Narrenzunft Murg, freute sich riesig über die rundum gelungene Veranstaltung: „ Die Halle ist so voll wie schon lange nicht mehr, das ist unser schönster Lohn.“

Roland Ebner, Präsident der Narrenzunft Murg (rechts) ehrte langjährige Mitglieder und zeichnete sie mit Ehrenurkunden aus: Ronnie Schellin (25 Jahre), Blanka Keller (44 Jahre), Matthias Klingler (25 Jahre) und Thomas Zaucker (30 Jahre).