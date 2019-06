von Charlotte Fröse

Die Breitbandversorgung in Murg-Hänner schreitet gut voran. In der letzten Sitzung mit den bisherigen Ortschaftsräten informierte am Dienstagabend Ortsvorsteher Dieter Muck über den aktuellen Stand in Sachen Breitbandversorgung und stellte die Konstellationen und die Anschlusskosten für die Nutzer dar. Die Ortschaftsräte befürworteten einstimmig die Vorschläge der Verwaltung und sandten so ein positives Signal an den Murger Gemeinderat.

Muck betonte: „Es ist wichtig, dass wir alle an einem Strang ziehen.“ Jahrelang wurde wegen der schlechten Internetverbindung gejammert, jetzt, da es losginge seien alle gefordert, denn es müsse auch klappen, appellierte der Ortsvorsteher an die Bürger. Ziel sei es, vor dem geschätzten Start der schnellen Internetverbindung, die Muck etwa auf 2021 schätzt, alle Vorkehrungen für die Anschlüsse im Ort bis hinter die jeweiligen Hauswände fertig zu haben. Dabei sei es zudem wichtig, „so viele Nutzer wie möglich dafür ins Boot zu holen“. Denn es ginge auch darum, die maximale staatliche Förderung von bis zu 90 Prozent zu erhalten.

Die Gemeinden Albbruck, Laufenburg und Murg haben diesen Förderantrag bereits gemeinsam gestellt. Muck erwartet, dass eine positive Antwort auf den Förderantrag demnächst eingehen werde. Voraussichtlich im September oder Oktober soll es dann Infoveranstaltungen für die Bürger geben. Dabei sollen dann auch die Anschlusskosten für den jeweiligen Nutzer dargelegt werden. Die Zahlen zu den Kosten, wie sie von der Gemeinde Murg ausgearbeitet wurden, hatte Muck bereits vorgestellt. Die Ortschafträte haben diese befürwortet.

Demnach soll es einen für vier Wochen gültigen Aktionspreis für interessierte Hauseigentümer geben. Bei einer selbst organisierten Verlegung der Leerrohre ab der Bordsteinkante auf dem eigenen Gelände bis hinter die Hauswand und der Montage des Anschlusskastens, werden dann 250 Euro fällig. Darin sind sämtliche Materialien (bis zehn Meter), die die Gemeinde zur Verfügung stellt, enthalten. Jeder weitere Meter kostet 150 Euro. Wenn die Gemeinde die Leerrohre und den Kasten verlegt, kostet dies den Nutzer 950 Euro bis zehn Meter, jeder weitere Meter kostet 150 Euro mehr.

Preis steigt nach vier Wochen deutlich an

Nach den vier Aktionswochen wird ein Anschluss deutlich teurer. Bei einer Verlegung in Eigenregie der Hauseigentümer werden dann 750 Euro plus 150 Euro für jeden Meter über zehn Meter fällig. Die Gemeinde verlangt dann bei einer Verlegung 1950 Euro plus 150 Euro für jeden Meter über den zehn Metern. Wenn die Bauarbeiten zum Breitbandnetz ganz abgeschlossen sind, dann werde ein nachträglicher Anschluss auf dem eigenen Gelände richtig teuer. Muck gab den Betrag mit mindestens 3000 Euro an.