von sk

In der Nacht zum Montag soll ein Mann in der Hauptstraße in Murg überfallen worden sein. Die Polizei sucht Zeugen zu diesem Vorfall. Wie das 28 Jahre alte Tatopfer bei der Polizei anzeigte, sei er in der Hauptstraße etwa auf Höhe der Volksbank von mehreren Tatverdächtigen überfallen worden.

Diese seien aus einem roten Renault Twingo gestiegen und hätten ihm gewaltsam Geld abgenommen, das er zuvor an einem Spielautomaten in der „Flamm Bar“ gewonnen habe. Der Überfallene soll infolge des Überfalls leichte Verletzungen davongetragen haben, heißt es im Polizeibericht.

Eine nähere Beschreibung der Täter und des Fahrzeugs war dem Anzeigeerstatter nicht möglich. Zur Tat dürfte es gegen 0.45 Uhr gekommen sein.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die den Vorfall gesehen haben oder verdächtige Beobachtungen in Murg in der Nacht zum Montag gemacht haben, sich zu melden (Kontakt: 07761/934-500).