von sk

Zu einem Zwischenfall mit Körperverletzung kam es am Samstagmittag in einem Ortsteil von Murg, als zwei Männer unberechtigt Sperrmüll in dem bereit gestellten Metallschrottcontainer entsorgten. Die beiden wurden von einer berechtigten Person auf ihr Tun angesprochen, entfernten sich aber trotzdem, ohne ihren Müll wieder mitzunehmen.

Kurzerhand packte die berechtigte Person zusammen mit Bekannten den Müll auf einen Anhänger und fuhr zum Grundstück eines der beiden Männer. Dort wurden die Gegenstände, darunter waren alte Autositze, Puppenwagen, ein Boiler, Skier über eine Hecke auf das Areal des vermeintlichen Müllsünders geworfen. Einer der vermeintlichen Müllsünder soll hierbei von einem Boiler am Kopf getroffen worden sein und erlitt eine kleine Platzwunde. Die geworfenen Gegenstände wurden von den beiden Männern kurzerhand wieder zurückgeschmissen, verfehlten aber ihre Kontrahenten, da diese den Wurfgeschossen ausweichen konnten. Die Polizei wurde nach dem Vorfall eingeschaltet und ermittelt nun.

