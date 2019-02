von Susanne Schleinzer-Bilal

Wahlen und Ehrungen standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Musikvereins Oberhof im Café "Heimelig" in Hänner. Für 25 Jahre wurde in Abwesenheit das Passivmitglied Bernhard Bächle geehrt. Kaum Veränderung gab es beim Vorstand. Nicole Maier wurde in ihrem Amt als Vorsitzende bestätigt, ebenfalls Herbert Fleck, als stellvertretender Vorsitzender. Erster Kassierer bleibt Roland Speck. Sein Amt als zweiter Kassierer stellte Thomas Lüttin nach 20 Jahren im Vorstand und 40 Jahren im Verein zur Verfügung. Felix Schmidle wird ab diesem Vereinsjahr seinen Posten übernehmen. Als erste Schriftführerin wurde in Abwesenheit Nicole Ngo erneut gewählt, ebenso Marika Bürgin als zweite Schriftführerin. Jugendvertreter bleibt Philip Schmid, Notenwart bleibt Rolf Schmidle. Als Instrumentenwart wurde in Abwesenheit Mirko Räder erneut gewählt. Als Kassenprüfer wurden Edmund Arzner und in Abwesenheit erneut Angelika Eckert gewählt.

Rückblick auf viele Aktivitäten

Auf die zahlreichen Aktivitäten des Musikvereins blickte dann Schriftführerin Marika Bürgin zurück. Höhepunkte seien neben dem Jahreskonzert im April, eine musikalische Reise durch Frankreich, das Frühschoppenkonzert bei der Challenge Murg-Mehun und das Konzert in der Kirche in Hänner gewesen. Sehr aktiv war auch das Jugendorchester. Lea Brödlin blickte auf einen prall gefüllten Terminkalender zurück. Die Jungmusikanten hätten unter anderem das Jahreskonzert im April eröffnet und viel Applaus geerntet. Ihren ersten großen Auftritt hätten sie dann beim Sommerfest im Juli gehabt; wo sie mit "smoke on the water" gepunktet hätten. Präsent seien sie auch beim Jugendnachmittag in Hänner und beim Seniorennachmittag der Gemeinde gewesen. "Das Jugendorchester ist fast so viel unterwegs wie der Musikverein", stellte die Vorsitzende Nicole Maier fest. Lob gab es auch von Ortsvorsteher Dieter Muck: "Ihr macht so viel. Macht wieder etwas Rockiges und ich spendiere die Noten", wandte er sich dann an die Jungmusiker. "Wir sind ein sehr aktiver Verein, mit vielen Auftritten und viel Nachwuchs", so auch Dirigent Josef Klein. "Wir haben sehr viele Talente bei den aktiven Musikern, das ist toll, was wir auf die Beine stellen," fuhr Klein fort. Dieses Jahr stehe das Jahreskonzert unter dem Motto "Amerika". Zum Sommerfest habe man die Band Popcorn gewinnen können.

Probenstatistik macht Freude

Erfreulich auch die Probenstatistik, die der stellvertretende Vorsitzende Herbert Fleck vortrug. Bei den Jungmusikern betrug die Präsenz fast 90 Prozent, beim Musikverein 87 Prozent. Den Wanderpokal bekam erneut Marika Bürgin, die kein einziges Mal gefehlt hatte. Lob gab es dann von den Gästen. Roland Baumgartner, Ortsvorsteher von Oberhof: "Die Dörfer wären ärmer ohne Euch". "Danke für das tolle Miteinander", lobte auch Pattric Grzybek von der Feuerwehr Oberhof. "Macht weiter gute Musik", spornte Sonja Eckert von "Gesund und fit in Oberhof" an.