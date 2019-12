von sk

Wenn der Musikverein Oberhof in die Kirche Hänner zum Kirchenkonzert einlädt, dann wissen die Besucher, dass es sich um ansprechende, besinnliche Musik handelt. Diesmal steht das Adventslied „Maria durch ein‘ Dornwald ging“ am Anfang und schon hier gibt es eine Besonderheit. Die durch die Auftritte des „Duo Sommerwind“ bekannte Linda Runge aus Bad Säckingen wird dieses Lied zusammen mit dem Musikverein auf ungewöhnliche Art zelebrieren. Jedoch wird um den genauen Aufführungsmodus seitens des Vereins ein Geheimnis gemacht.

Es folgen zwei Höhepunkte der Blasmusik: „Highland Cathedral“ ist angehaucht von schottischer Dudelsackmusik und „Land Of Hope And Glory“ gilt als eine der Hymnen Englands. Beide Melodien sind geeignet die Herzen der Zuhörer zu erobern. Mit „Praying To The Lord“ steuert Dirigent Josef Klein ein eigenes Arrangement von bekannten Spirituals bei, das mit dem bekannten „Down By The Riverside“ endet. Beim „Vater unser“, einem musikalischen Gebet des Österreichers Rudi Hofer, steht die Andacht im Vordergrund, wohingegen mit der Filmmusik „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ der erste Konzertteil seine Abrundung findet. Hier wird Linda Runge die Neuversion von Ella Endlich singen.

Nach einer kleinen Besinnungspause geht es weiter mit den zwei Balladen der Popmusik „Stand By Me“ und „How Deep Is Your Love“, bevor mit Marika Bürgin, Markus Strittmatter, Matthias Kaltenbacher, Rolf Schmidle, Stefan Strittmatter und Claudio Kaltenbacher als „echte“ Dixie Band“ eine amerikanische Beerdigung der Schwarzen musikalisch einleitet, die regelmäßig in tänzerischen Festrhythmen endet. Weihnachtlich klingt das Konzert aus: Julian Lauber, Louis Räder, Ines Fühner und Maximilian Krüger intonieren als Blechbläser-Quartett das Original-Arrangement „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ von Michael Praetorius. Und zum Ende verleiht der Jingle Bell Rock dem Konzert eine beschwingte Note. Hier kommt das Trompeten-Register nochmals voll zur Geltung.

Mit insgesamt 34 Eigengewächsen hat sich der Musikverein Oberhof auch in diesem Jahr weiter vergrößert. Die Musikantinnen und Musikanten streifen am Sonntag, 15. Dezember, um 17 Uhr in der Pfarrkirche Hänner durch viele Sparten der Blasmusik vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Es ist ein Anliegen des Dirigenten das Besinnliche in der Adventszeit musikalisch herauszustellen und dieses Event nicht dem rasanten Tempo des Zeitgeistes zu opfern. Der Verein wäre sehr stolz, wenn sein Programm die Kirche erneut füllen würde. Der Eintritt ist frei. Es wird ein Spendeninstrument aufgestellt.