Der Musikverein Oberhof macht seine Vorsitzende Nicole Maier in der Hauptversammlung zum Ehrenmitglied.

„Mit 32 Zöglingen, die in den Kursen Z15 bis Z17 beim Musikverein Oberhof ihre ersten Sporen verdienen, hat der Verein die Weichen für die Zukunft richtig gestellt“, erklärte Dirigent Josef Klein bei der Hauptversammlung des Vereins und seines Jugendorchesters am Samstagabend im Café "Heimelig" in Hänner. Der Musikverein Oberhof habe keine Nachwuchssorgen. Damit das so bleibt, werden alle Kinder und Jugendlichen, die sich für den diesjährigen Zöglingskurs Z18 bewerben, aufgenommen.

Dass der Musikverein und das Jugendorchester im vergangenen Jahr sehr rührig war, zeigten die Berichte, die Marika Bürgin für den Verein, Lea Brödlin für das Nachwuchsorchester, Philipp Schmid als Jugendvertreter und Josef Klein als Dirigent den 40 anwesenden Mitgliedern und Gästen vorlegten. Klein drückte den Mitgliedern des Jugendorchesters Oberhof-Hänner seinen besonderen Dank aus. „Was ich Euch zumute, ist sehr viel“, rief der den anwesenden Zöglingen zu. Auch den 17 aktiven Musikern, mit denen er im letzten Jahr sehr gute Konzerte gegeben hat, sprach er ein dickes Lob aus.

Dass alle aktiven Mitglieder an der Tätigkeit des Vereins viel Spaß haben, belegte Herbert Fleck, als er den Besuch der 62 Proben und Anlässe der aktiven Mitglieder auswertete. Dieser lag bei 89,2 Prozent. Diesen schon sehr guten Probenbesuche übertrafen die 22 Jungmusiker allerdings noch. Sie nahmen ihre 36 Proben und Anlässe zu 90,7 Prozent wahr.

Das Programm 2018, das Nicole Maier vorgelegte, enthält bereits über 30 Anlässe. Die Musiker werden also auch im neuen Jahr wieder alle Hände voll zu tun haben. Die Jungmusiker Regina und Claudio Kaltenbacher wurden ins Orchester der Aktiven aufgenommen.

Vorsitzende Nicole Maier wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt und gleichzeitig zum Ehrenmitglied ernannt. Für 60 Jahre Passivmitgliedschaft wurde Helmut Fleck geehrt. Da Thomas Lüttin nicht anwesend sein konnte, werden die Ehrungen der beiden Jubilare, die für 40 Jahre geehrt werden, Herbert Fleck und Thomas Lüttin, beim Jahreskonzert am 21. April in der Thimoshalle vorgenommen. Petra Lüttin, die 15 Jahre Aktivmitglied ist, erhält ihre Urkunde bei der nächsten Musikprobe.

Der Oberhöfer Ortsvorsteher Roland Baumgartner überbrachte die Grüße von Bürgermeister Adrian Schmidle und der Gemeidne. Er dankte dem Musikverein für seine Aktivitäten, die der Gemeinde Murg einschließlich Oberhof und Hänner zugute kämen. In dasselbe Horn stießen Hänners Ortsvorsteher Dieter Muck und der Oberhöfer Feuerwehrabteilungskommandant Pattric Grzybeck.