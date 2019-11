von Melanie Dramac

Zum ersten Mal veranstaltete der Musikverein Oberhof am vergangenen Sonntag einen „Tag der Jugend“ in der Thimoshalle. Mehr als zahlreich waren interessierte Zuhörer gekommen und es hätte kein Stuhl mehr in die Halle gepasst. Die Idee für diesen Tag stammte vom Leiter des Jugendorchester Oberhof-Hänner, Josef Klein. „Wir waren vor zwei Jahren beim Musikverein Willaringen zu Besuch, und sie hatten so einen Tag veranstaltet. Wie ich fand, eine sehr tolle Idee.“

Vorsitzende freut sich über volles Haus

Am Sonntag war es dann in Oberhof soweit, und neben dem Jugendorchester Oberhof-Hänner waren die Schulchöre der Talschule Wehr und die Jugendkapelle aus Willaringen bei der Premiere mit dabei. Vorsitzende Nicole Maier freute sich sehr, dass so viele Musikfreunde nach Oberhof gekommen waren. Darunter auch Bürgermeisterstellvertreter Georg Kirschbaum, Oberhofs Ortsvorsteher Roland Baumgartner und Ortsvorsteher von Hänner, Dieter Muck. Von musikalischer Seite waren Peter Matt, Vorsitzender des Bezirks 7 des Blasmusikverbands, und Bezirksdirigent Peter Fräßle gekommen.

Mit dabei waren auch die Schülerchöre der Talschule Wehr. | Bild: Melanie Dramac

Ein Jahr dabei, jetzt im Orchester

„Auf der Bühne hat für sie unsere Zukunft Platz genommen“, sagte Maier bei der Begrüßung. „Neue Gesichter sind heute mit dabei. Sie haben im November letzten Jahres ihre Ausbildung bei uns begonnen und spielen jetzt im Orchester.“ Das waren Julian Conrath, Max Ücker, Jonas Kaiser, Kiano Strittmatter, Louis und Emily Kraft und Leni Ücker. „Vielleicht ist ihnen was aufgefallen?“, fragte Maier lachend. „Sie sind alle aus Hänner, und wir freuen uns, dass weitere neun junge Musiker im Kurs sind und nach und nach dazukommen werden.“

Gestartet in den „Tag der Jugend“ wurde vom Gastgeber, den Musikverein Oberhof, unter der Leitung von Dirigent Josef Klein. | Bild: Melanie Dramac

Verein ist stolz auf den Nachwuchs

Im Moment hat die Jugend von Oberhof-Hänner 32 Jungmusiker im Verein, auf die man sehr stolz ist. Los ging es dann mit den Gastgebern selbst. So begrüßten sie die Zuschauer mit dem Lied „Hello again“. Vier weitere Lieder wurden zum Besten gegeben, bevor eine Zugabe gefordert wurde. Anschließend kamen die Kinder der Talschule zum Zug. Unter der Leitung von ihren Lehrerinnen Lisa Herzog, Tamara Hoppe und Iris Deutscher sangen sie traditionelle Herbstlieder, aber auch poppige Songs wie das Lied „Chöre“ von Mark Fosters oder das bekannte Lied „Theo, wir fahr‘n nach Lodz“.

Beim Lied „Der fidele Bassist“ spielte Joseph Goldmann (rechts) von der Jugendkapelle Willaringen auf seiner Tuba ein Solo. | Bild: Melanie Dramac

Tuba-Solo von Joseph Goldmann

Den dritten Part gestaltete die Jugendkapelle Willaringen unter der Leitung von Felix Ücker. Sie spielte Stücke von Antonin Dvorak bis Bryan Adams. Höhepunkt in ihrem Part war das Solo von Joseph Goldmann auf seiner Tuba im Lied „Der fidele Bassist“. Natürlich durfte auch hier die Zugabe nicht fehlen.

Zum Abschluss des Abends kamen alle drei Formationen auf die Bühne, und die beiden Jugendgruppen spielten und sangen gemeinsam mit den Schulchören die Hymne „Nehmt Abschied Brüder“. Ein sehr gelungenes Konzert, welches den Zuhörern einen schönen Sonntagnachmittag bereitete.