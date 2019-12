Ob es nun das ungemütliche Wetter, der Glühweinduft der Innenstädte oder die ungünstige Ausschilderung der Straßensperrung in Hänner war – nur knapp 20 Musikfans hatten den Weg ins Café „Verkehrt“ gefunden, um den Bluesabend mit Alexis Camara und Kurt Zimmermann zu genießen. Der guten Stimmung tat der intime Rahmen aber keinen Abbruch. Camara und Zimmermann verwöhnte die Zuhörer mit einer abwechslungsreichen Auswahl von Rock über Blues bis Gospel. Da wurde mit gewippt, mitgesungen aber auch einfach zugehört.

Mit ihrer markanten Bluesstimme gelang es Camara allein schon, den Coversongs eine eigene Note zu geben. Dazu sorgte das gekonnte wie abwechslungsreiche Gitarrenspiel Zimmermanns für ein außergewöhnliches Konzerterlebnis. Mit „Jersey Girl“ von Tom Waits und „Purple Rain“ von Prince fanden sich weithin bekannte Songs neben B.B. Kings „Don‘t Go No Farther“ und Howlin Wolfs „Spoonfull“.

Gewürzt wurde der mal rockige und mal sanfte Bluesabend mit eigenen Stücken der beiden Musiker. So spiele Kurz Zimmermann als Zugabe solo das Stück „Two Guns“. Dieses Werk sei in Zusammenarbeit mit seinem Bruder entstanden, erklärte Zimmermann – dem in Berlin lebenden Jazzpianisten und Soundkünstler Arnold Kasar. Das rythmisch-beschwingte Stück, quasi ein akustischer Western, wurde von Zimmermann auf der Weissenborn-Gitarre gespielt.

Urgestein der lokalen Blues-Szene

Zusammen mit Alexis Camara gab es dann noch einen klassischen Blues zum Abschied: „Hoochi Coochie Girl“, eine gelungene Interpretation von Willie Dixons „Hoochie Coochie Man“. Der Wehrer Gitarrist Kurt Zimmermann gilt als Urgestein der lokalen Blues- und Rocklandschaft und ist unter anderem Mitveranstalter der Hotzenwälder Kleinkunstbühne.

Die Todtnauer Sängerin Alexis Camara ist seit 2016 als Frontfrau der Bluesband Electrified Soul bekannt. Die 2009 gegründete Band spielte bereits europaweit und war unter anderem mit der amerikanischen Bluessängerin Sena Erhardt auf Tournee.