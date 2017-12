Murg Murgtalschule: Offizielle Einführung der neuen Schulleiterin Stephanie Hikisch

Stephanie Hikisch ist nun offiziell Rektorin an der Murgtalschule. Die Schüler der Klassen eins bis vier und die derzeitigen Neuntklässler gestalten eine fröhliche Feier mit bezaubernden Darbietungen.

Im Rahmen der Weihnachtsfeier wurde zusammen mit den wichtigsten Personen der Schule, den Schülern, am Freitagvormittag Rektorin Stephanie Hikisch von der Schulrätin Judith Maier in ihr Amt als neue Schulleiterin der Murgtalschule eingeführt. Die Schüler der Klassen eins bis vier und die derzeitigen Neuntklässler gestalteten eine fröhliche Feier mit bezaubernden Darbietungen.

Mit den Worten: „Es ist schön, dass du unsere Chefin bist“, begrüßte Dagmar Beese, sie ist die dienstälteste Lehrerin an der Murgtalschule und die Stellvertreterin der Schulleiterin, Stephanie Hikisch als neue Rektorin. Damit sprach sie den anwesenden Schülern, Lehrern und Gästen aus dem Herzen. Seit 1994 ist Stephanie Hikisch Lehrerin in Murg. Ab 2011 amtete sie als Konrektorin und mit dem neuen Schuljahr übernahm sie vom ehemaligen Rektor Armin Raufer die Leitung der Schule. Neben vielen guten Wünschen wurde die neue Rektorin mit vielen Gaben reich beschenkt. Die Schüler gestalteten für sie ein großes Bild, zu dem jedes Schulkind seinen Beitrag leistete.

„Es ist schwer, Personen zu finden, die Verantwortung tragen wollen“, betonte Judith Maier in ihrer Ansprache. Als Wunsch gab sie der neuen Rektorin mit auf den Weg, immer klug zu handeln und mit Herz, Köpfchen sowie mitfühlend, Lösungen zu finden. Die Schulrätin zeigte sich froh und erleichtert darüber, dass Stephanie Hikisch diese Verantwortung auf sich genommen hat. Hikisch war die einzige Bewerberin auf das Amt der Murger Rektorenstelle. Diese Tatsache veranlasste Bürgermeister Adrian Schmidle dazu, in seinen Grußworten daran zu appellieren: „Rektorenstellen müssen attraktiver werden, damit Stellen besetzt werden können.

“ Schmidle lobte die seit vielen Jahren gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Gemeindeverwaltung. Er sei sich sicher, dass jeder in die Schule eingebrachte Euro gut investiert sei, betonte Bürgermeister Schmidle.

Sie sei mit gutem Rüstzeug in die neue Position gegangen und es sei ihr leicht gefallen, die Verantwortung zu übernehmen, betonte Stephanie Hikisch in ihrer Antrittsrede. Sie bedankte sich beim ehemaligen Rektor Armin Raufer für die Übergabe einer gut organisierten Schule und beim Kollegium für das entgegengebrachte Vertrauen. Die verstärkte Zusammenarbeit mit den Eltern ist der neuen Rektorin zudem sehr wichtig, da der Erziehungsauftrag gemeinsam geleistet werden müsse, wie sie betonte. Die Elternbeiratsvorsitzende Aisha Martinez-Mutter zeichnete den beruflichen Lebensweg der neuen Rektorin nach und betonte, dass es ein Glück gewesen sei, dass sich Stephanie Hikisch nach dem Referendariat in Schopfheim, 1994 für Murg entschieden habe. Die Bläserklasse bereicherte die Feier mit weihnachtlichen Melodien. Die einzelnen Klassen trugen mit Gedichten, kleinen Aufführungen und einem Lichtertanz zum Gelingen des Vormittags bei. Mit dem stimmungsvollen italienischen Weihnachtslied „A natale puoi“, gesungen Schülern der Klassen des deutsch-italienischen Zuges, endete die Weihnachtsfeier.

Die Schule

Die Murgtalschule hat im aktuellen Schuljahr sieben Grundschulklassen und eine neunte Klasse mit rund 130 Schülern. Zehn Lehrkräfte unterrichten an der Schule. Zum Ende des aktuellen Schuljahres wird die Murgtalschule eine reine Grundschule. Rektorin seit dem neuen Schuljahr ist Stephanie Hikisch. Elternbeiratsvorsitzende ist Aisha Martinez-Mutter. Weitere Infos im Internet (www.murgtalschule.de)