Murg Murgerin feiert ihren 103. Geburtstag

Alma Jehle erinnert sich im Altenpflegeheim St. Vinzentiushaus gerne an ihr bewegtes Leben zurück. Sie denkt dennoch immer positiv.

„Täglich ein Vaterunser beten“, nennt Alma Jehle, ein Lebenselixier. Sie ist die älteste Murger Einwohnerin, und kann am heutigen Montag im Altenpflegeheim St. Vinzentiushaus im Kellerhof 1, den 103. Geburtstag feiern. Auch in ihrem hohen Alter fühlt sie sich noch rundum wohl, zumal sie, wie sie mit lächelnder Miene betont, nicht nur vom Pflegepersonal gut betreut wird, sondern ganz besonders von ihrem Patenkind Christa Greiner.

Wenn Alma Jehle ihre Eindrücke aus ihrem Leben schildert, dann kommt zuerst das Positive. So erinnert sie sich an die schöne Zeit, wo sie von 1951 bis 1967 mit ihrem Mann Erwin Jehle, den sie 1941 heiratete, in Istein wohnte und einen großen Garten hatte. Auch Obstbäume standen auf dem Areal und so konnte sie ihrer großen Leidenschaft frönen, Marmelade herstellen und Gemüse einwecken. Auch die Liebe zum Wein lernte sie von Grund auf kennen, denn bei einem Winzer half sie stets bei der Traubenernte mit. So trinkt sie auch heute noch gelegentlich ein Gläschen Spätburgunder. Trotzdem blieb aber auch Zeit, zur Nadel und Wolle zu greifen und Selbstgestricktes herzustellen.

Auch bei den negativen Erlebnissen weiß Alma Jehle stets auch Positives abzugewinnen. So erinnert sie sich, als 1940 das Elternhaus abbrannte, aber bemerkt so gleich, dass weder die Eltern noch die Kinder beim Brand verletzt wurden.

Die Wiege von Alma Jehle stand in Murg. Nach dem Schulbesuch war sie in Laufenburg in Stellung, ehe sie als Zigarrenmacherin bei der Firma Blauband in Murg ihr Geld verdiente. 1935 ging sie zur Lonzona in Säckingen und machte in Holland eine mehrmonatige Ausbildung in der Acetatkunstseidenspinnerei. Nach einer Zwischenstation in Thüringen ging es nach Istein. 1967 starb ihr Mann. Nun zog es Alma Jehle wieder in ihren Geburtsort. Als Reinigungskraft war sie in Bad Säckingen tätig, ehe sie 1980 in Ruhestand ging.

Seit nunmehr sieben Jahren ist die Jubilarin im Altenpflegeim St. Vinzentiushaus. Das Personal sei sehr nett und auch das Essen schmecke. „Ein Wurstsalat mit viel feingeschnittenen Zwiebeln esse ich besonders gern“, sagte die 103-jährige, die früher öfters den Urlaub bei ihrer in Oldenburg lebenden Schwester verbrachte.

Immer wieder freut sie sich auch, wenn ihr Patenkind Christa zu Besuch kommt und sie dann bei schönem Wetter im Rollstuhl durch die Gegend gefahren wird. „Ich habe hier alles, was ich mir wünschen kann, so auch stetig einen Blumenstrauß auf dem Tisch“, betonte sie mit sicherer Stimme.