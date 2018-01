Murg Murger Postagentur öffnet wieder

Eine Niederhöferin übernimmt die Postagentur in der Rheinstraße. Eröffnungstermin ist Montag, 19. Februar.

Murg (chy) Die Murger Bürger können aufatmen. Die Postagentur in der Rheinstraße 2 wird ihren Betrieb bald wieder aufnehmen, und für Postdienste muss nicht mehr der Weg in die Nachbarorte angetreten werden. Neue Betreiberin der Agentur ist Patrizia Sangermano aus Niederhof. Zur Zeit werden die Räume renoviert, aber Montag, 19. Februar, soll es soweit sein. Dann freut sich die neue Betreiberin in ihrer Postagentur auf die ersten Kunden.

Patrizia Sangermano ist kein Neuling in der Branche. Sie arbeitete bereits in einer Postagentur und kennt sich mit dem Postgeschäft also bestens aus. Sangermano wird auch wieder eine Lotto-Annahmestelle betreiben. Auch Zeitschriften, Grußkarten und Zigaretten wird es in der Postagentur zu kaufen geben. Auf Schreibwaren verzichtet die neue Betreiberin aber vorerst: "Ich werde sehen, nach was die Kundschaft fragt. Das werde ich dann im Laufe der Zeit besorgen." Dafür wird es einen Sisha-Shop geben. "Ich führe alles rund um Sisha", erzählt Sangermano, die von einer Mitarbeiterin unterstützt werden wird.

Die Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Mittwochs ist von 8 bis 13 Uhr geöffnet und samstags von 8 bis 12.30 Uhr.

Der Flyer der Deutschen Post im Mitteilungsblatt der Gemeinde Murg in dieser Woche, wonach Mitarbeiter gesucht werden, sei nicht relevant, so Sagermano. Der Flyer sei vor der Vertragsverzeichnung mit ihr aufgegeben und dann nicht zurückgerufen worden.