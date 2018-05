Murg Murger Maimarkt lockt mit tollen Schaueinlagen

Die Gewerbeschau Maimarkt beim Möbelhaus Brotz lockt am Sonntag wieder mit einem tollen Programm. "Mr. Tomm" bringt Stimmen von Elvis, Karel Gott und Joe Cocker auf die Bühne. Mit Rock‘n Roll im Gepäck reist Dustin Waree auf dem Einrad an.

Am Sonntag, 6. Mai ist es wieder soweit: Die Murger Gewerbeschau rund ums Möbelhaus Brotz, der Maimarkt, lädt ab 11 Uhr wieder zu einem Bummel auf der Marktmeile mit vielen Teilnehmern ein. Hinzu kommt ein umfangreiches Showprogramm, bei dem Groß und Klein voll auf ihre Kosten kommen. Ein weiterer Höhepunkt ist der verkaufsoffene Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Auch in diesem Jahr wieder mit dabei sind Jasmin und Markus Kaufmann aus Freudenstadt, die am Sonntag das Programm moderieren und auch wieder mit ihrem Programm als „Toptoo“ Livemusik spielen werden. Das Duo startet ab 11 Uhr im Festzelt. Abgelöst werden die Beiden dann um 12 Uhr vom Musikverein Schwörstadt, dem der Musikverein Altenschwand folgt.

Um 14.30 Uhr heißt es dann: Vorhang auf für den ersten Showact. Denn mit Rock 'n' Roll im Gepäck reist Dustin Waree an. Der Künstler liebt das Singen und kann Einrad fahren. Und so hat er kurzerhand die beiden Dinge, die auf dem ersten Blick nicht zusammenpassen wollen, einfach miteinander verbunden. Jetzt begeistert Dustin Waree mit seinem artistischen Talent auf dem Einrad und seiner tollen Stimme. Immerhin, die Jury hat er überzeugt, die ihn zum Künstler des Jahres 2014 gekürt hatte.

Der Herr über die Stimmen vieler Stars ist „Mr. Tomm”. Mit der Stimme von Eros Ramazotti, Joe Cocker, Elvis, Michael Jackson, Tina Turner, Carmen, Nessun Dorma oder von Andrea Bocelli. 18 Stars hat Mr. Tomm in seinem Stimmenrepertoire verfügbar und es werden immer mehr. Mr. Tomm singt so echt, dass man nicht glauben mag, dass das live ist. Für die Zuhörer wird es eine Reise in die Vergangenheit der Deutschen Hitparade. Und sie sind alle mit dabei: Karel Gott, Bata Illic, Rex Gildo oder Udo Jürgens.

Doch nicht nur im Festzelt gibt es einiges zu erleben. Rund um das Möbelhaus Brotz präsentieren sich die Murger Geschäfte mit ihren Produkten und Informationen am verkaufsoffenen Sonntag. Mehr als 20 Aussteller, meist Firmen aus Murg, aber auch aus der Umgebung, sind auch in diesem Jahr wieder beim Markt auf dem Möbel-Brotz-Areal mit dabei. Vorgestellt werden Neuheiten in Sachen Technik und Festverleih, Autohäuser werden mit dabei sein. Aber auch Neuheiten für den Haushalt, die Gesundheit und viele mehr präsentieren sich mit ihren Neuheiten und Informationen. Auch Möbel Brotz hat an diesem Tag von 13 bis 18 Uhr für den Verkauf geöffnet.