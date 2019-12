von Brigitte Chymo

Ohne Gegenstimme und Enthaltungen befürwortete der Gemeinderat am Montagabend den Haushalt 2020 der Gemeinde Murg. Nach drei Sparrunden und bei gleichzeitiger Erhöhung der Gewerbesteuer und Grundsteuer B wird der Ergebnishaushalt bei einem Haushaltsvolumen von rund 16,4 Millionen Euro mit einem Plus über 164.600 Euro abschließen.

Gemeindewerke Murg Wirtschaftsplan 2020

Der Finanzhaushalt sieht Investitionen über 3,6 Millionen Euro vor. 2,1 Millionen werden über Kredit finanziert. Gleichzeitig verabschiedete der Gemeinderat die Wirtschaftspläne 2020 für die Gemeindwerke Murg und den Eigenbetrieb Wohnungsbau. Auch in diesem Wirtschaftsplänen sind Kredite vorgesehen.

Daten und Fakten zum Haushalt Die größten Investitionen: Das Volumen des Finanzhaushalts beträgt 3,6 Millionen Euro. Größter Ausgabenposten ist die Abwasserbeseitigung mit 1,25 Millionen Euro. Alleine 842.00 Euro wird für die Erneuerung des Mischwasse kanals in der Hauptstraße Murger Mitte veranschlagt. Die städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen der Murger Mitte (etwa Anbau Rathaus, Freianlagen und Verkehrsanlagen L 154) belaufen sich auf 1,2 Millionen Euro. In die Kindergärten, vor allem in die neue Kindertagesstätte im Areal „In der Mühle“ werden 1,05 Millionen investiert. Die jeweiligen Fördersummen sind in den Summen bereits berücksichtigt

Stimmen zum Haushalt

(FW) sprach von einer „durchaus vernünftigen Lösung“. Zufrieden konstatierte der Rat auch, dass im Personalwesen lediglich tarifmäßige Anpassungen vorgesehen sind. Für den Finanzhaushalt mahnte Baumgartner für die Zukunft an, die Kostenseiten genau zu überprüfen. Zum Beispiel auch die Sanierung des Rathauses, die für 2021/22 mit rund zwei Millionen Euro angedacht ist. Die für 2020 eingeplanten Investitionen seien hingegen schon länger beschlossen und nicht zu stoppen. Rätin Gabriele Döbele-Kreutz (CDU) meinte: Die Gemeinde habe viel auf den Weg gebracht, die Investitionen lohnten sich wirklich. Für die Zeit nach dem Jahr 2020 merkte die Rätin allerdings an: „Ich sehe mit Sorge die mittelfristige Finanzplanung.“ Döbele-Kreutz betonte aber, schon Begonnenes sollte zu Ende gebracht werden. In Sachen Rathaussanierung plädierte sie dafür: „Vielleicht sollte man bescheidener planen.“ Dass viel Geld in die Straßen fließt, sei in Ordnung, trotzdem: „Die Wege für Fußgänger sollten gleiche Priorität haben“, so Döbele-Kreutz. Die Erhöhung der Gewerbesteuer sieht die Rätin kritisch.

Fünf-Millionen-Projekt: Die neue Kindertagesstätte im Areal „In der Mühle“ ist weit vorangeschritten und wird 2020 fertiggestellt werden. | Bild: Chymo, Brigitte