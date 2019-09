von Susanne Schleinzer-Bilal

Zum 60-jährigen Bestehen der Fährigeister Murg gab es Lob, Gereimtes und Geschenke von den befreundeten Zünften und den zahlreichen Gästen. Gefeiert wurde auf dem Naturzeltplatz am Rheinufer in Murg. Roland Ebner, Präsident der Narrozunft Murg, brachte es auf den Punkt. „Fährigeist zu sein ist eine Berufung“. In dieser Gruppe stecke viel Geist und hinter den Masken lauter kluge Köpfe. Er muss es wissen, schließlich war er selber einmal ein Fährigeist. „Ich war 22 Jahre bei den Fährigeistern und das war meine schönste Zeit im Zunftleben“, erklärte Ebner. Die Schule der Fährigeister sei die Schule des Lebens. Auch die Ehemaligen seien sich einig, dass die Mitgliedschaft bei den Fährigeistern ein jahrelanger Bestandteil des Lebens sei.

Sie waren auch zum Gratulieren vorbeigekommen (von links), Andreas Vogt, Adrian Schmidle und Hans-Jürgen Dietrich. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Kein Geburtstag ohne Geschenke: für den Nachwuchs gab es Fährigeist-Urkunden mit einem Stück Fährigeistkostüm, für die anderen ein Fläschchen „Fährmann“ aus der eigenen Fährmann-Destillerie. „Damit jeder Fährigeist einen Fährmann hat“, erklärte Ebner. Hans-Jürgen Dietrich, Präsident der Hochrhein Narrenzünfte: „Ich habe auch als Fährigeist angefangen und das macht mich heute noch stolz.“ Heute sei in der Alemannenfastnacht der stolzeste Satz „Ich bin ein Fährigeist“. Glückwünsche von der Gemeinde überbrachte Bürgermeister Adrian Schmidle. „Ich bin selber ein Narr, ihr bringt Leben in die Murger Fastnacht“, lobte er die Gruppe.

Urkunden für den Nachwuchs überreichte der Präsident der Narrenzunft Murg, links Oberfährigeist Sven Rüdiger. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Auch er kam nicht ohne Geschenke. Für jedes Jahrzehnt gab es ein 5 Liter Fass Bier. „Macht noch viele Jahre weiter“, wandte er sich an die Narren. Eine Tankfüllung für Kahn und Mitglieder hatte wiederum die Guggen-Brass-Band im Gepäck. „Wir haben lange überlegt, was wir mitbringen sollen“, erklärte Nicolai Zumsteg, Vorsitzender der Band. Andreas Vogt, Zunftrat der Narrenzunft Bad Säckingen und „Pate“ der Fährigeister, sagte an die Gruppe gewandt: „Ich komme gerne zu Euch, ihr seid eine geschlossene, reine Männertruppe, ihr seid Kerle.“ Gereimtes und Flüssiges hatten die Rheinsberg-Hexen dabei.

Zahlreiche Gäste begrüßte Oberfährigeist Sven Rüdiger zum 60-jährigen Bestehen der Fährigeister. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

„Das Fest heut´ wird bestimmt der Hit, deswegen feiern wir auch mit“ reimten sie und überreichten einen Gutschein für 20 Liter Bier und einen Eimer mit 60 Kurzen. Lobende Worte gab es auch von der Narrenzunft Öflingen. „Ihr seid immer eine Bereicherung“, lobte Michael Sutter, Präsident der Narrenzunft Öflingen, die Fährigeister. Höhepunkt der Feier war dann die Fährigeistersaga, die um 21.11 Uhr aufgeführt worden war. Zahlreiche Gäste begrüßte Oberfährigeist Sven Rüdiger zum 60-jährigen Bestehen.