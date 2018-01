Murg Murger Bürgermeister von Narren abgesetzt

Als diesjähriger Narrengötti darf sich Bürgermeister Adrian Schmidle seine vom Narrengericht auferlegte Strafe selbst aussuchen: entweder am Zunftabend als Narrengötti auftreten, oder einen Infostand zum neuen Ärztehaus machen.

Bürgermeister oder Narrengötti, das war am ersten Feißen die große Frage, die sich Adrian Schmidle beim Empfang der Narren im Rathaus stelle. Mit einer List schaffte die Narrenzunft Klarheit und nahm den Bürgermeister in Gewahrsam. Da Schmidle der diesjährige Narrengötti ist, darf er sich eine Strafe, die ihm das Narrengericht auferlegt hat, selber aussuchen.

"De Bürgi sich jetzt Götti worde und en Götti darf me nie absetzen", mahnte Fritz Burkhardtsmayer, selbst Narrengötti vor 24 Jahren, im Murger Rathaus bei der Bürgermeisterabsetzung am gestrigen ersten Faißen. Die Murger Narrenzunft stand vor einer großen Herausforderung, denn einerseits wollten sie den Bürgermeister während der Fasnacht aus seinem Amt verbannen und andererseits haben sie ihn aber auch zum diesjährigen Narrengötti gemacht.

Auch Adrian Schmidle wusste am gestrigen Tag nicht so recht, als was er nun eigentlich auftreten sollte, als Bürgermeister oder als Narrengötti. Irgendwie fühle er sich so, als ob er schizophren sei, bekundete er beim Sektempfang. Die Narrenzunft löste das Problem ganz geschickt, indem sie kurzerhand einen "Pappkameraden" alias Adrian Schmidle als Narrengötti aufstellte, der ihn jedenfalls am ersten Faißen vertreten sollte, wie Narrenpräsident Roland Ebner verkündete.

Nun war der Weg frei, dem Bürgermeister die Handschellen anzulegen und ihn vor das Narrengericht zu zitieren. Chefankläger Johannes Dietrich lobte zunächst den Delinquenten. Speziell die Selbstdarstellung Schmidles im Jahresrückblick der Gemeinde sei im Gegensatz zu letztem Jahr, was ihm damals sehr zur Last gelegt wurde, deutlich zurückgegangen. Vermutlich sei ihm dies mithilfe der "Anonymen Fotoholiker" gelungen, resümierte Dietrich. Jedenfalls habe der damit für die Gemeinde Murg große Verdienste geleistet, was der Jahresstatistik zu entnehmen sei. Denn unter anderem sei die Geburtenrate um 15 Prozent gestiegen. In einer gewagten mathematischen Berechnung stellte Dietrich die These auf: "Weniger Schmidle = Libido im Quadrat". Dies sollte dem Angeklagten zu Gute gehalten werden.

Aber nicht nur Schmeicheleien hatte der Ankläger parat. Angeprangert wurde unter anderem das unorthodoxe Möbelrücken anlässlich der Sanierungsarbeiten im Rathaus, einem angeblichen "Glücksgriff" bei der Besetzung wichtiger Stellen im Amt, oder die etwas andere Suche nach Teilnehmern für den Workshop den neuen Bürgerservicebereich betreffend. Aus Mangel an freiwilligen Murger Bürgern, soll Adrian Schmidle eine Gemeindebedienstete "genötigt" haben, vor dem Rathaus Passanten anzusprechen und für den Workshop zu gewinnen. Nach den Schilderungen des Anklägers sollen sich die gewonnen Teilnehmer mehr erbarmt haben, als aus innerer Überzeugung der Teilnahme zugestimmt zu haben.

Sei es, wie es ist – das Gericht verurteilte den Delinquenten zu einer eher milden Strafe, die er sich auch noch selbst aussuchen darf. So kann Adrian Schmidle entweder mit allen am Zunftabend anwesenden Narrengöttis auftreten, indem er auf der Trompete den Narrenmarsch spielt und die Göttis singen dazu, oder er macht mit seinem Stellvertreter, Dr. Fürst, einen Infostand vor dem Rathaus zum neuen Murger Ärztehaus in Laufenburg. Man darf jedenfalls gespannt sein, wie sich Adrian Schmidle entscheidet.

Die Murger Narrenzuft ehrte an der Bürgermeisterabsetzung zudem verdiente Helfer rund um die Fasnacht mit dem Narrenorden, dies sind: der Ortsvorsteher von Hänner, Dieter Muck, Anne-Carin Eckmann vom Bürgermeister-Sekretariat, Hauptamtsleiter Werner Vökt, Bauamtsleiter Karl-Heinz Peter, Amtsleiterin Nicole Kammerer, Bauhofleiter Michael Thomann, Adrian Palla, Dagman Beese und Pfarrer Eberhard Günther.