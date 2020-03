von Irmgard Kaiser

Klimaschutzmanager Maximilian Rüttinger stellte in der Gemeinderatsitzung am Montag einen ausführlichen Energiebericht für die kommunalen Liegenschaften der Gemeinde Murg vor. Der Gemeinderat Murg nahm diesen zustimmend zur Kenntnis. Nun gilt es, bei priorisierten gemeindeeigenenen Gebäuden aufgrund von genauen Untersuchungen Sanierungsfahrpläne zu erstellen. In welcher Reihenfolge die Sanierungen erfolgen, wird dann der Gemeinderat entscheiden.

Rüttinger stellte die Jahresverbräuche 2019 ausführlich vor. Im Energiemanagement sind 56 Liegenschaften und 117 Zähler erfasst. Die Datenerfassung startete 2016. Momentan befindet sich das Energiemanagement in der Zertifizierungsphase. Rund 23.000 Euro betragen die Kosten für die Software, für fachliche Begleitung gibt es 10.000 Euro Förderung. In den erfassten kommunalen Liegenschaften wurden 1.560.494 kWh Strom verbraucht, 8,64 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Kosten lagen bei 350.669 Euro.

Und auch die Emissionen waren 5,74 Prozent höher als im Vorjahr. Dieser Anstieg entstand jedoch nicht etwa durch Mehrverbrauch in bestehenden Liegenschaften, sondern vor allem durch das Flüchtlingsheim, welches 2018 gebaut wurde und 2019 sowohl im Stromverbrauch als auch bei Wärme und Wasser die Kosten anstiegen ließ. Bei den Wärmekosten lag der Gesamtverbrauch bei 1,742 Millionen kWh, und somit 1,19 Prozent höher im Vergleich zum Vorjahr, mit Gesamtkosten von 201.112,48 Euro. Rüttinger betonte: „Da sieht man, dass es relativ warm war, bei kälterem Winter wäre es mehr. Und einige Gebäude waren auch nicht genutzt.“

Am gravierendsten stieg der Wasserverbrauch an, denn 18,389 Millionen Liter flossen als Eigenverbrauch für gemeindeeigene Liegenschaften aus den Leitungen der Gemeinde und damit 14,61 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Anstieg der Wasserkosten war mit 79.000 Euro (29,15 Prozent) sogar noch prägnanter. Diese Erhöhung ist jedoch nicht nur alleine durch das Flüchtlingsheim geschuldet, vielmehr schlugen der trockene Sommer 2019 und das dadurch benötigte Wasser für die Außenanlagen massiv zu. Gemäß Rüttinger war ein Mitarbeiter der Gemeinde vergangenen Sommer wegen der Trockenheit den ganzen Tag über mit der Bewässerung der Grünanlagen beschäftigt.

Nun sollen die priorisierten Gebäude, die insgesamt 50,71 Prozent des Wärmeverbrauchs ausmachen, genauer untersucht, Sanierungsfahrpläne erstellt und die Sanierungsreihenfolge durch den Gemeinderat festgelegt werden. Die Kriterien für die Sanierungsfahrpläne sind vor allem die Fragen, was ist am dringlichsten, was lohnt sich am meisten und wo gibt es Förderung?

Priorisierte Gebäude sind die Landstraße 38 (Feuerwehrgebäude Hänner mit Ortsverwaltung), Grundschule Niederhof, Sportheim SV Murg, Murgtalschule, Thimoshalle, Jugendcafé, Weltlädele, Rathaus und Bauamt. Eine bereits erfolgreiche Sanierung zeigte Rüttinger am Beispiel der Sabine-Spitz-Halle und ganz speziell an der Beleuchtung auf.

Die Kosten für die LED-Beleuchtung lagen bei rund 72.000 Euro, 30.000 Euro wurden gefördert. Für das laufende Jahr informierte Rüttinger: „Es gibt Preisanpassungen bei Wasser und Gas. Für den Strom schloss die Gemeinde für 2020 neue Verträge ab, bei denen aufgrund gestiegener Preise mehr bezahlt werden muss pro Kilowattstunde“. Umso wichtiger sei es, Energie – wo irgend möglich – zu sparen.