von Brigitte Chymo

E-Mobilität ist in der Gemeinde Murg nicht mehr nur eine Sache auf vier Rädern. Seit kurzem hat die Gemeinde ein Zweirad mit E-Motor in Betrieb. Genauer ein Lastenfahrrad mit Elektromotor. Standort ist momentan noch in den Technischen Betrieben „Am Bahndamm“, aber Bürgermeister Adrian Schmidle will das E-Lastenfahrrad möglichst bald ins Rathaus holen.

Murg Mit ihren fünf Elektro-Autos möchte die Gemeinde Murg ihren Bürgern Mut machen, auch auf E-Mobilität umzusteigen Das könnte Sie auch interessieren

„Man muss als Chef vornewegfahren“, so Schmidle, der dann das neue Gefährt zum Beispiel bei den Besuchen der Jubilare benutzen will. Klimaschutzmanager Maximilian Rüttinger ist bereits damit unterwegs, und wie erzählt, wird das E-Lastenfahrrad auch bereits von Mitarbeitern des Bauhofs genutzt. 183 Kilometer sind bereits drauf, so Rüttinger bei der Vorstellung des E-Lastenfahrrads und ergänzt, es sei umweltfreundlicher als ein E-Auto.

Murg Vor 125 Jahren hat das Textilunternehmen Hüssy & Künzli in Murg eine Arbeitersiedlung für seine Beschäftigten gebaut Das könnte Sie auch interessieren

Dass in der Gemeinde jetzt ein E-Lastenrad unterwegs ist, war nicht ganz so vorgesehen. Nachdem sich Verwaltung und Gemeinderäte in der Haushaltsberatung für dieses Jahr auf den Kauf ein E-Bike verständigt hatten, das E-Lastenrad aber strichen, macht es ein Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg jetzt doch möglich. Der Kauf eines E-Lastenfahrrads werde mit 30 Prozent unterstützt, und damit lägen die Kosten im Bereich für ein E-Bike. Also entschied sich die Verwaltung für das E-Lastenfahrrad. „Es macht mehr Sinn, wenn man etwas befördern kann“, so der Bürgermeister.

Bad Säckingen Großeinsatz in Lörrach: Polizei nimmt nach Raubüberfall in Bad Säckingen Tatverdächtigen in Lörrach fest Das könnte Sie auch interessieren

Die Gesamtkosten lagen demnach bei 5070 Euro, die Förderung wiederum bei 1500 Euro. Das E-Lastenfahrrad eines holländischen Herstellers kann mit etwa 60 Kilogramm Last beladen werden, der Akku reicht auf flacher Strecke für cirka 90 Kilometer. Die Unterstützung durch den E-Motor kann auch ganz ausgeschaltet werden. Der Klimaschutzmanager lobt die einfache Handhabung des Fahrrads, das eine Nabenschaltung hat, die in den Motor integriert ist. Auch die Diebstahlsicherung ist zufriedenstellend. Es gibt ein Fahrradschloss, der Akku ist zusätzlich abschließbar, und das Display kann einfach mitgenommen werden.