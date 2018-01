Murg Murg im Wandel aktiv bei Kinder-Baumpflanzaktion

Auf Einladung von Murg im Wandel fand ein Treffen zur Vorbereitung auf zwei "Plant for the Planet"-Veranstaltungen im Oktober statt. „Plant for the Planet“ ist eine Kinder- und Jugendinitiative, in deren Rahmen rund um den Globus Bäume gepflanzt werden.

Auf Einladung von Murg im Wandel fand am Montagabend im Murgtalstüble ein Treffen für die Vorbereitung für zwei „Plant for the Planet“-Veranstaltungen im Oktober statt. Um das Zukunftsgespräch mit dem Organisator von „Plant for the Planet“ Felix Finkbeiner , das am 15. Oktober und am 20. Oktober die Akademie für Kinder in der Murgtalhalle stattfinden wird, gut vorzubereiten, haben die beiden Organisatoren von Murg im Wandel, Karl Geck und Cecilia Ebeling 30 Personen aus dem Hochrheingebiet diesseits und jenseits des Rheins eingeladen, um mit Hilfe von Brainstorming möglichst viele Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene für die geplante Baumpflanzaktion im Oktober zu begeistern. Die Teilnehmer, unter denen sich unter anderem Pädagogen der umliegenden Schulen, wie Xenia Hertel von der Grundschule Niederhof und Stephanie Hikisch von der Murgtalschule, sowie mit der Umwelt verbundene Persönlichkeiten, wie Revierförster Karl-Ulrich Mäntele und Ralf Däubler Umweltbeauftragter von Bad Säckingen, befanden. In den vier Arbeitsgruppen „Kontakte/Adressen“, „Welche Standorte?“, „Medien- und Öffentlichkeitsarbeit“ und „Woran wir sonst noch denken sollten“, ging es darum, jeweilige Schwerpunkte zu erarbeiten.

Nach einer Einführungsrunde, bei der sich die 30 Teilnehmer vorstellten, kamen diese schnell miteinander ins Gespräch. Die Gruppen fanden sich zusammen und brachten ihre Ideen zu Papier. Karl Geck sieht in der Baumpflanzaktion einen symbolischen Akt, durch den Kinder und Jugendliche sich für ihre Umwelt aktiv engagieren können. Dabei geht es nicht nur um das Pflanzen von Bäumen, durch die die CO2-Bilanz verbessert wird, sondern um alle Belange der Welt in der sie leben. Die spektakulären Baumpflanzaktionen, die Felix Finkbeiner bereits im Alter von neun Jahren unternahm und mit 13 Jahren vor der UN-Vollversammlung gesprochen hat, sind ein Beweis dafür, dass auch Kinder und Jugendliche Gehör finden können, wenn sie sich entsprechend engagieren. Nach fast drei Stunden intensiver Arbeit endete das Treffen damit, dass sich kleine Arbeitsgruppen zu den jeweiligen Themen gefunden haben und nun Termine vereinbaren, um nach diesem ersten Schritt weiter an der Umsetzung der an diesem Abend gesammelten Anregungen zu arbeiten. „Plant for the Planet“ ist eine Kinder- und Jugendinitiative, die vor elf Jahren vom damals neun Jahre alten Felix Finkbeiner ins Leben gerufen wurde. Bis heute haben Kinder im Rahmen dieser Initiative rund um den Globus mehr als 15,2 Milliarden Bäume gepflanzt.