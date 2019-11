von Melanie Dramac

Zum zehnten Mal hat am Samstag der Adventsmarkt im Kerzenschein auf der Murger Mitte stattgefunden. Organisiert hat ihn der Gewerbeverein Murg und er zog zahlreiche Besucher an, die sich mit Weihnachtsmusik, Adventskränzen, vielen Lichtern und Glühwein in die Vorweihnachtszeit versetzen ließen.

Im Weihnachtsdorf auf der Murger Mitte war es für die Gäste des Murger Adventsmarktes leicht, in Weihnachtsstimmung zu verfallen. | Bild: Melanie Darmac

Ein halbes Jahr war das Vorstands- und Werbeausschussteam mit der Organisation beschäftigt und wie jedes Jahr hat sich die Arbeit wieder gelohnt. Das Wetter hat gepasst und auf dem ganzen Adventsmarkt mit mehr als 30 Hütten und Ständen herrschte beste Stimmung. Natürlich war der Nikolaus gekommen und verteilte Geschenke an große und kleine Gäste.

Aber auch sonst war einiges geboten. Die Young Stage Academy aus Laufenburg trat unter der Leitung von Natalie Blankenhorn mit vier Tänzen auf. Weiter war der Gospelchor aus Dossenbach unter der Leitung von Jürgen Nass mit einem Auftritt dabei, die Jungen und Mädchen aus dem Zirkus Papperlapapp traten mit einer Feuershow auf und auch das Duo Sommerwind sorgte für gute Laune unter den Besuchern.

Viele kleine Gäste nutzen das Angebot, um selbst Kerzen ziehen zu können, während die Großen im Weltlädeli stöberten oder sich im schönen Weihnachtsdorf aufhielten. Dort gab es nicht nur leckeres Essen, sondern auch die ersten Geschenke, Dekoration für den Advent oder neuen Weihnachtsbaumschmuck zu kaufen.