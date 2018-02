Hänner Murg: Heinz-Jörg Küspert, früherer Gemeinderat, wird 80 Jahre alt

Heinz-Jörg Küspert feiert am Samstag, 3. Februar, bei guter Gesundheit den 80. Geburtstag. Küspert engagiert sich in zahlreichen Vereinen. Auch um die Jumelage mit der französischen Stadt Mehun-sur-Yèvre hat er sich verdient gemacht

Hänner (pro) Der frühere Gemeinderat Heinz-Jörg Küspert feiert heute bei guter Gesundheit den 80. Geburtstag. Der Jubilar ist von Beginn an Mitglied und langjähriger Vorsitzender des Verschwisterungskomitees und wurde für seine Verdienste um die Jumelage mit der französischen Stadt Mehun-sur-Yèvre zum Ehrenmitglied des Komitees ernannt. Immer noch pflegt der 80-Jährige regen Kontakt mit den Freunden in der Partnerstadt. Er ist besonders dankbar und froh, dass mit Angelika Cornu eine ideale Nachfolgerin gefunden wurde.

Eng verbunden ist Heinz-Jörg Küspert auch mit dem Verein Kunst und Diakonie in Wehr-Öflingen. Einige Jahre wirkte er dort als Vorsitzender und ist immer noch im Beirat vertreten. Auch im Kunstverein Hochrhein war Heinz-Jörg Küspert viele Jahre als Schatzmeister aktiv. Für seine Verdienste wurde er zum Ehrenmitglied ernannt.

Heinz-Jörg Küspert kam in München auf die Welt. In Berlin wuchs er auf, ehe die Familie 1943 nach Wehr zog. Er besuchte das Gymnasium in Schopfheim und machte dort das Abitur. Während dieser Zeit gehörte er zu den christlichen Pfadfindern in Wehr und deren Leiterkreis. Er studierte Volkswirtschaft in Freiburg und Berlin. Um sein Studium zu finanzieren, war er als Werkstudent in der CIBA AG und später freiberuflich in einer Unternehmensberatung tätig. 1965 heiratete er seine Frau Reinhilde Katharina, sie bezogen in Bötzingen am Kaiserstuhl ihre gemeinsame Wohnung. „Bald streckte ich meine Fühler in Richtung Hochrhein aus“, gibt Heinz-Jörg Küspert, mit einem Lächeln im Gesicht, preis. So wurde in Hänner ein Eigenheim gebaut und 1970 eingezogen. Zwei Kinder kamen auf die Welt.

Im beruflichen Leben stieg Küspert 1967 bei der Allianzversicherung ein. Erst als Angestellter, dann übernahm er mit einem Partner die Generalvertretung in Schopfheim. Bald war er im Vorstand der selbstständigen Allianzvertreter in Baden-Württemberg. Er wechselte 1989 erneut zum Angestellten, um als Agenturberater und später als Geschäftsstellenleiter in der Direktion Konstanz für das Unternehmen tätig zu sein, ehe er 1998 in den Ruhestand ging. In den nunmehr über 47 Jahren in Hänner hat sich Heinz-Jörg Küspert zunächst in der Gemeinde Hänner später in der Gesamtgemeinde Murg aktiv engagiert: Gemeinderat in Hänner und danach in Murg, Ortschaftsrat in Hänner sowie stellvertretender Ortsvorsteher, Passivmitglied in zahlreichen Vereinen, Helfer beim Gemeinschaftsstand Murg auf der Regiomesse Lörrach.

Sein Hobby, Exkursionen mit Studenten der Kunstgeschichte aus Freiburg, veranlassten ihn, über die Baugeschichte des barocken Kleinods St. Leodegar und Marzellus in Hänner nachzuforschen. Zur Einweihung der neuen Steinhoff-Orgel 2015 hat der Förderverein diese Ergebnisse als Kirchenführer in einem Heft veröffentlicht.