Murg Mitreißend: Vollblut-Blues mit Guy King im Café Verkehrt

Guy King, Musiker und Entertainer aus Chicago, reißt mit seinen Improvisationssoli das Publikum in Oberhof mit.

Oberhof (mas) Es hätte wohl kaum jemanden prädestinierteren geben können für das "Blues Café" im Café Verkehrt als Guy King. Der aus Chicago stammende Musiker lebt und liebt den Blues. Sein jüngstes Konzert in Oberhof bestach mit Leidenschaft und ausgedehnten Improvisationssoli, wofür die vierköpfige Guy King Band vom Publikum gefeiert wurde.

Blues kann zuweilen sehr laut und beinahe schon kreischend sein, aber auch ruhig und nachdenklich in seiner klassischen Interpretation, die stark von der afroamerikanischen Musikgeschichte geprägt ist. Vor allem aber drängt der Blues, so wie Guy King ihn auf die Bühne brachte, förmlich dazu, sich zu bewegen. So blieb im Café Verkehrt zu Recht kaum einer der Zuhörenden still sitzen. Die rhythmische Hintergrundmaschinerie war mit dem Bassisten Antoine Escalier und dem Schlagzeuger Fabrice Bessouat nicht nur musikalisch sehr gut besetzt, sondern lieferte über weite Züge des Konzerts auch eine zuverlässige Basis, auf welcher sich Guy King gesanglich und instrumental ausleben konnte.

Das Repertoire war ein Querschnitt aus dem Schaffen des Solokünstlers Guy King, der bis zum Tod des bekannten Jazzkünstlers Willie Kent Mitglied in dessen Band war. "Truth" lautet der simple, aber klare Titel des aktuellen Albums, worauf unter anderem der Song "I Am Who I Am And It Is What It Is" zu hören ist. Bei der Performance zu eben jener Komposition zeigte Guy King die einfache Genialität des Blues. Es braucht nicht viel Text, aber eben wahren Text, "Truth" also. In diesem Sinne spielte Guy King auch seine ganz eigene Version von "Sweet Home Chicago", einer der Blues-Klassiker, die am Konzertabend zu hören waren. Leise, nur mit seiner Gitarre, sang der Musiker das Lied im Anklang an das Original von Robert Johnson.

Musikalisch mag der Blues einerseits etwas langatmig sein. Auch Guy Kings "Truth", oder "Livin It", sind von den sich wiederholenden Schemata geprägt. Allerdings ist wiederum auch hier die Eigenart des Blues versteckt, die sich durch die anbahnenden und dann plötzlich einsetzenden Soli, Tonart- und Betonungswechsel auszeichnet. Es lohnt sich folglich zuzuhören und den Blues nicht nur als gediegene Hintergrundmusik wahrzunehmen.

Ein waches Ohr empfahl sich demnach auch beim Café Blues mit Guy King. Der Amerikaner bewies nicht nur seine eigene Klasse als Entertainer. Seine Begleiter standen ihm, zumindest an ihren Instrumenten, in nichts nach. Vor allem Cédric Legoff am Keyboard konnte immer wieder hörenswerte Glanzpunkte setzten, die sich wunderbar das Zusammenspiel einfügten. So war das Konzert der Guy King Band vielmehr ein Gesamtkunstwerk, als eine Aneinanderreihung unterschiedlicher Stücke. Das Facettenreichtum des Blues zeigt sich in der Interpretation selbst, oder wie Guy King sagt: "There are many ways and many shapes."