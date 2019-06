von Susanne Kanele

Nach Mountainbikerin Sabine Spitz, hat die Gemeinde Murg jetzt einen weiteren Olympiasieger. Doch der 19-Jährige hat den Titel nicht mit vollem Körpereinsatz geholt, sondern mit viel Köpfchen. Denn Kevin Denz ist frischgebackener Olympiasieger im Fach Chemie. Ende Juli reist der junge Mann nach Paris zur Weltmeisterschaft.

Wer glaubt, er trifft bei Kevin Denz auf einen konfusen Eigenbrötler, der den ganzen Tag in seinem abgedunkelten Zimmer tüftelt, sieht sich getäuscht. Kevin ist groß und sportlich. Fünfmal die Woche fährt der junge Mann von seinem Arbeitsort im schweizerischen Sisseln nach Lörrach und trainiert Leichtathletik. Doch wie kommt ein talentierter Sportler ausgerechnet zur Chemie? „Ich habe mich eigentlich erst spät für die Chemie interessiert“, beginnt er zu erzählen. In der Schule stand noch für ihn fest, dass er eine Ausbildung zum Industriekaufmann machen möchte.

Zur Chemie-Olympiade an die ETH

Doch dann absolvierte er ein Praktikum bei der DSM in Sisseln. „Das hat mir so gut gefallen, dass ich mich gleich um eine Lehrstelle beworben habe“, erzählt Kevin Denz. Inzwischen hat er das dritte Lehrjahr erreicht und besucht im schweizerischen Aarau die Berufsschule. Über die Schule kam er dann auch zur Chemie-Olympiade, in der Eidgenössisch Technischen Hochschule in Zürich. Gemeinsam mit weiteren Mitschülern bereitete sich der junge Mann auf den Wettbewerb vor.

Die Bedingungen für die Teilnahme waren ein Alter unter 20 Jahren und eine Schule in der Schweiz zu besuchen. Insgesamt 257 Teilnehmer stellten sich dem Wettkampf. „Wir mussten verschiedene Aufgaben lösen und die wurden dann eingeschickt“, erzählt der 19-Jährige. Die 50 Besten daraus, sind dann nach Bern zu einer Zentralprüfung eingeladen worden. „Die 18 Besten sind dann nach Zürich„, so Kevin weiter.

Praxis und Theorie sind gefragt

Während die ersten beiden Runden ausschließlich theoretisch geprüft worden sind, wurde in Zürich zuerst schriftlich und dann praktisch geprüft. „In der praktischen Prüfung mussten wir einen Farbstoff herstellen“, erzählt er. Am Abend stand fest: Kevin ist mit vier weiteren Schülern Olympiasieger in Chemie. Ende Juli geht es nach Paris zur Weltmeisterschaft. Kevin blickt der Meisterschaft eher gelassen entgegen. Trotzdem ist er stolz darauf, die Schweiz weltweit zu vertreten. „Wir bekommen einen Mentor gestellt, der uns auf den Wettbewerb vorbereitet“, so der junge Mann. Die Ausbildungsfirma unterstützt Kevin Denz bei seinem Vorhaben.

Fest steht, dass Kevin Denz nach dem Ende seiner Ausbildung eine Festanstellung in seinem Ausbildungsbetrieb erhält. Und er hat große Pläne: „Ich werde sicher drei Jahre dort bleiben und danach studieren“, so Kevin. Sein Wunsch ist, irgendwann einmal in der Krebsforschung zu arbeiten.