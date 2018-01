Murg Mit gekonntem Gitarrenspiel: Royal Guitar Club kommt an

Der Royal Guitar Club begeistert Besucher im Café "Verkehrt". Die vier Musiker bringen moderne Klänge mit einer rockigen Note auf die Bühne.

Oberhof (elle) Auf eine musikalische Reise in eine andere Welt und in die Vergangenheit führte der Royal Guitar Club die Zuhörer des Cafés Verkehrt in Oberhof. Das Quartett, bestehend aus den beiden Sängern und Gitarristen Axel Friedrich und Armin Buckmeier, sowie Gery Klein an der Gitarre und Alex Hilzensauer an der E-Gitarre, verzichtete dabei auf große Begrüßungsworte und ließ gleich zu Beginn die Musik sprechen.

Die aus Deutschland und Österreich stammenden Musiker hatten Stücke aus ihren beiden Alben "Dreamscapes and Timelines" (2011) und "Kingly Desperadoes" (2014) sowie einige Stücke ihres brandaktuellen Albums "Sail beyond the sun", welches ab dem 9. Februar im Handel erhältlich ist, dabei. Zum zweiten Mal durften die Musiker im Café "Verkehrt" auftreten und ihre Musik, die den Genres Blues, Flamenco und Jazz angehören, vorführen. Dabei waren die vier, die ihrem Namen getreu "royale" Teppiche auf der Bühne ausgelegt hatten, beim Spielen ihrer Gitarren in ihrer ganz eigenen Sphäre und verschmolzen mit ihren Instrumenten. Die Themen, die sie in Stücken wie "Annabelle's Room", "Spirit of times" oder "Kingly Desperado" verarbeiten, sind die Hoffnung auf eine bessere Welt, Freiheitsgedanken und natürlich Liebe und Sehnsucht.

Dabei brachten sie frische und moderne Klänge mit einer rockigen Note und einem rauen Flair auf die Bühne. Neben den zahlreichen Eigenkompositionen hat der Royal Guitar Club auch Werken von Künstlern wie Gary Moore, Marc Cohn oder Paco de Lucia seinen persönlichen Touch verliehen. Das Quartett arbeitete bereits mit Musiklegenden wie Dieter Roth oder Gerhardt Wölfle zusammen und stand schon mit John McLaughlin, Mike Stern und Andy Summers zusammen auf der Bühne. Die Fingerakrobaten konnten so eine Menge an Erfahrung sammeln und diese auf ihre eigenen Stücke übertragen.