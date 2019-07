Die 15 Mädchen und Jungen der Klasse 3a der Naturparkschule Murg-Niederhof waren mit Feuereifer dabei, als sie am Dienstagvormittag bei Sonnenschein vor der Grundschule Niederhof und im mobilen Ernährungsbus der Naturpark-Kochschule, nach Rezepten der Kochschule gesunde Produkte ohne Farbstoffe aus regionalen Erzeugnissen herstellten.

15 Schüler der Klasse 3a der Naturparkschule Murg-Niederhof unter der Leitung von Anne Rausch (links) hatten viel Spaß am Kochkurs. Die Lehr- und Assistenzkräfte Stefanie Redecker, Tatjana Albiez, Klassenlehrerin Beate Müller-Bennett, Ulrike Baier, Monika Gantert und Meike Mohnke, unterstützten sie dabei (von links). | Bild: Reinhard Herbrig

Thermomix begeistert Schüler

Zum Beispiel einen Pfefferminz-Sirup, ein Trink-Müsli aus frischen Himbeeren, Naturjoghurt und Honig und ein Wildkräuter-Pesto. Als es daran ging, die Produkte mit dem Thermomix zu verrühren, wollte jedes Kind der Gruppe einmal auf den Knopf drücken, damit der Mixer mit Hochtouren Himbeeren, Milch, Joghurt und Honig zu einem köstlichen Trink-Müsli verrührte.

Eine der drei Gruppen wurde von Klassenlehrerin Beate Müller-Bennett beim Zubereiten eines leckeren Himbeermüslis angeleitet. | Bild: Reinhard Herbrig

Die drei Gruppen von je fünf Schülerinnen und Schülern wechselten während des Kochkurses an den Tischen und im Ernährungsbus ab, sodass nie Langeweile aufkam. Auch die Gläser, in denen die selbst erzeugten Produkte für die teilnehmenden Schüler abgefüllt wurden, wurden von den Schülerinnen und Schülern kreativ und mit viel Liebe beschriftet.

Leitidee: Gesunde Ernährung

Wie die Kursleiterin Anne Rausch von der Naturpark-Kochschule erklärte, ist die Leitidee des Projekts die Sensibilisierung und Motivation von Kindern und Erwachsenen, sich im alltäglichen Leben mit gesunder Ernährung sowie einem nachhaltigen und regionalen Produkteinsatz auseinanderzusetzen.

„Neben zielgerichteter Ernährungsbildung und Spaß am gemeinsamen Kochen stehen vor allem auch Tradition und Esskultur im Vordergrund“, heißt es in der Projektbeschreibung. Während der zweijährigen Laufzeit sollen bis zu 1400 Schülerinnen und Schüler an Naturparkschulen erreicht werden. Das Projekt wird durch den „Naturpark Südschwarzwald„ mit Mitteln des Landes Baden-Württemberg gefördert.