Murg Mit Zynismus und Charme: Kabarettduo Podewitz begeistert Publikum im Oberhofer Café Verkehrt

Mit ihrem zuweilen böswilligen, aber am Ende doch immer versöhnlichem Humor, gastierte das Kabarettduo Podewitz am vergangenen Sonntag im Oberhofer Café Verkehrt. Mit ihrer selbst ernannten Blues-Comedy stehen die gewitzten Brüder Podewitz seit nunmehr 25 Jahren auf der Bühne – ein Jubiläum, das ihren Erfolg zurecht unterstreicht. Zwar mag das Alter zumindest körperlich seine Spuren hinterlassen haben, wie die Kabarettisten selbstironisch feststellten, doch inhaltlich kommt Podewitz wie eh und je jung daher.

Dabei ist es gerade die heutige Jugend, welche den beiden doch sehr zu schaffen macht. Denn heute seien ja alle Kinder hochbegabt und später dann hochbetagt, während es früher, in der „naiven Zeit“ tatsächlich dumme Kinder gab. Auch sprachlich gibt es da einige Hürden im Generationsgraben, bei Farbbezeichnung beispielsweise. „Grün ist auf einmal Bamboo oder Rainforest und die Deutschlandfahne ist Mocca, Litchi, Curry“, muss Willi Podewitz feststellen. War früher also wirklich alles besser? Vielleicht, denn auch die Helden von damals sind nicht mehr das, was sie einmal waren.

Sogar ein Held wie Boris Becker ist heute nur noch Tennisarm. Probleme mit dem Älterwerden hat Willi jedoch nicht: „Das ging bei mir ganz von selbst.“

Podewitz brachte ihr Publikum jedoch nicht nur mit humoristischen Selbstbetrachtungen zum Lachen. Neben dem Hipster-Lifestyle, der die berechtigte Frage „Was soll eigentlich der Männerdutt“ aufwirft, bekamen auch die Deutsche Bahn und so manche Fernsehformate ihr Fett weg. Man könnte doch die Religionen ein wenig aufpeppen, indem man sie im Fernsehen reflektiert. „Rach der Religionstester“, „Gott Bye Deutschland“, oder „Elefant, Tiger und Gott“, wären die Vorschläge, die zumindest auf der Bühne des Kabarett erfolgsversprechend sind, nicht zuletzt dank der ernsthaften Imitation von Willi und Peter Podewitz.

Insgesamt betrachtet war die Vorstellung des brüderlichen Duos aus Bremen nicht nur ein Zwei-Mann-Show mit guten Witzen. Ihr Programm lebt auch, oder gerade wegen ihrer gekonnt platzierten Situationskomik und dem aktiven Austausch mit dem Publikum. Egal ob bei den „Strafgedichten“ von Peter Podewitz, oder bei Willi Podewitz Instruktionen für den richtigen Beifall – die Brüder hatten den richtigen Draht zu ihren Zuschauern und Zuhörern gefunden, obgleich sie mit ihrem sehr wortakrobatischem „Surrealistischen Zwischenspiel“ am Ende einen irritierenden aber durchaus komischen Eindruck hinterließen.