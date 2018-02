Hänner Mein Soldat Rudi: Ingrid Herzog präsentiert ihr Buch

Ingrid Herzog präsentiert das Buch "Mein Soldat Rudi" im Café Heimelig. In diesem Werk zeichnet sie das Leben ihres Mannes auf.

Hänner (pro) Ingrid Herzog stellt am Freitag, 23. Februar, um 17 Uhr ihr Buch „Mein Soldat Rudi“ im Café "Heimelig" in Murg-Hänner vor. Es ist ein Buch, das das Leben eines Mannes schildert, der 1915 auf die Welt kam und so die Zeit vor dem Krieg erlebte, Krieg und Gefangenschaft mitmachen musste, um dann anschließend als erfolgreicher Geschäftsmann zu agieren und schließlich ohne Krieg im Hotzenwald, nahe der Schweiz und Frankreich zu wohnen.

Die im Murger Ortsteil lebende Ingrid Herzog ist die Autorin dieses 244 Seiten umfassenden Buches. Der Soldat Rudi war ihr verstorbener Ehemann, ein gebürtiger Berliner, den sie 1967 kennenlernte und dann heiratete. Es war Liebe auf den ersten Blick, betont die Autorin. In unzähligen Stunden habe er ihr sein bewegtes Leben geschildert, was für sie schließlich den Ausschlag gab, seine Erinnerungen auch der Nachwelt zu erhalten. 1993 starb ihr Rudi. Wenn Ingrid Herzog ihr Buch präsentiert, dann merkt man, dass sie viel Herzblut investierte, um das Leben des Berliner Jungen Rudi zu skizzieren. So wird auch beschrieben, wie aus einem neben dem Haus liegenden Grundstück ein Rodelhang wurde und Rudi einen Rodelverein gründete.

Hauptbestandteil des Buches ist die Zeit des Soldaten Rudi bei der Wehrmacht an verschiedenen Fronten, als Kriegsgefangener und schließlich 1949 die Heimkehr. Seine folgenden beruflichen Stationen werden beschrieben, ehe der Schlusspunkt des Buches gesetzt wird.

Für die in Hänner lebende Autorin ist es ein Bedürfnis, mit dem Buch die Erinnerungen an diese bewegte Zeit zu erhalten. "Wir leben in Europa seit mehr als 70 Jahren in Frieden, solange wie nie zuvor", schreibt die Autorin in ihrem Schlusswort. Sie weist damit aber auch hin, dass die aktuellen politischen Entwicklungen bedenklich seien.