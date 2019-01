von Peter Umstetter

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagmittag auf der A 98 und brachte die Feuerwehr Murg zu ihrem ersten Einsatz im neuen Jahr.

Zu schnell auf glatter Fahrbahn

Der Ausrückebereich Süd der Freiwilligen Feuerwehr Murg wurde am Samstag um 13.16 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall alarmiert. Ein 26-jähriger Mercedesfahrer fuhr auf der A 98 von Laufenburg in Richtung Bad Säckingen. Nachdem er die Rheintalbrücke und den daraufhin folgenden Tunnel hinter sich gelassen hatte, geriet der Fahrer nach Mitteilung der Polizeipressestelle Freiburg aufgrund von Schneeglätte und unangepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. In der Folge kam der Autofahrer von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach, bis das Auto schließlich auf der Straße liegen blieb. Ein weiteres Fahrzeug war in den Unfall nicht verwickelt worden.

Ersthelfer befreien den Fahrer

Der Fahrer konnte sich mithilfe von Ersthelfern bereits vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes und der Feuerwehr aus dem Autowrack befreien. Wie die Feuerwehr informiert betreuten die Ersthelfer den Verunglückten, bis die Rettungskräfte an der Einsatzstelle eintrafen. Laut Auskunft der Polizei wurde der Mann wegen starker Schmerzen am Bein zur weiteren Untersuchung in ein naheliegendes Krankenhaus abtransportiert.

Hochrhein Die spektakulärsten Gerichtsprozesse im Landkreis Waldshut (2): Die Mühlen der Justiz mahlen gründlich Das könnte Sie auch interessieren

Erster Einsatz für Feuerwehr Murg

Die Feuerwehr Murg war mit ihrem Kommandanten und Einsatzleiter Stefan Fräßle, und weiteren 28 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. "Drei an der direkten Unfallstelle und zwei an den Zufahrten der Autobahn zur Vollsperrung im Auftrag der Polizei“, sagt Frank Szillat, Leiter Team Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr Murg, der selbst als Gruppenführer im Einsatz vor Ort war.

Fachfirma muss Fahrbahn reinigen

„Die Absicherung der Unfallstelle, das Abklemmen der Batterien des Unfallfahrzeuges, die Sicherstellung des Brandschutzes und das Abstreuen der ausgelaufenen Betriebsstoffe“ waren laut Szillat die Aufgaben der Feuerwehr. Für die Reinigung der massiv verschmutzten Fahrbahn wurde eine Fachfirma hinzugezogen. Um einer Glatteisbildung vorzubeugen, streute die Straßenmeisterei anschließend die Fahrbahn ab.

A 98 für zwei Stunden gesperrt

Während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges war die Autobahn für circa zwei Stunden voll gesperrt. Nach Mitteilungen der Polizei wurde um 15.12 Uhr die Fahrbahn für den Verkehr wieder freigeben. An dem Mercedes entstand ein Totalschaden. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.