Murg Mann verprügelt Frau auf offener Straße

Handgreiflich gegenüber seiner Begleiterin wurde am Mittwoch ein Mann in Murg. Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei. Die Frau wies zwar Blutspuren im Gesicht auf, wollte von einer Anzeige aber nichts wissen.

Ein Mann hat am Mittwoch gegen 17 Uhr in Murg eine Frau attackiert und auf sie eingeschlagen. Das Ganze geschah laut Mitteilung der Polzei auf der Straße vor einer Bäckerei. Zeugen verständigten die Polizei, die das Pärchen in einem Auto anhalten konnte. Blut im Gesicht der 35 Jahre alten Frau ließen Rückschlüsse auf das Geschehen zu. Ihr alkoholisierter männlicher Begleiter wurde zunächst mit Handschellen versehen. In einer getrennten Befragung räumte das Paar zwar die körperliche Auseinandersetzung ein, die Frau wollte allerdings nichts von einer Verfolgung dieser Straftat wissen. Beide wiesen kleinere Verletzungen auf. Nach der erfolgten Personalienfeststellung setzten die beiden ihren Heimweg zu ihrer gemeinsamen Wohnanschrift fort. Der 34 Jahre alte Mann wird trotzdem angezeigt, so die Polizei. Die Staatsanwaltschaft prüft das mögliche öffentliche Interesse an einer Strafverfolgung.