Murg Manege frei für die Murger Narretei

Mit dem Kindernachmittag und der anschließenden Narrennacht feiern die Fasnachtsliebhaber in Murg ausgelassen und fröhlich im Narrendorf.

Auch in Murg war am Wochenende erneut das närrische Treiben angesagt: mit dem bunten Kindernachmittag und der anschließenden Narrennacht am Samstag feierten die Fasnachtsliebhaber in Murg ein lautes und fröhliches Finale im Narrendorf, wo bereits eine Woche zuvor tausende Narren zur großen VHN-Veranstaltung gekommen waren.

Den Auftakt am Fasnachtssamschdig machten die Jüngsten unter den Narren. Ab 14.11 Uhr war das Zelt im Herzen der Murger Mitte für Alt, aber vor allem für Jung geöffnet. Unter einem Meer aus Luftballons bot die Murger Narrenzunft ein unterhaltsames Kinderprogramm, an welchem auch die Eltern ihren Gefallen gefunden haben. Egal ob kreative Luftballonskulpturen, Musik zum Mitsingen, oder süße Waffeln – es gab so manches, was das närrische Kinderherz glücklich machte.

Ab dem späteren Nachmittag gab es dann auch noch zusätzlich was auf die Ohren. Rund zehn Guggenmusiken sorgten bis in die Abenstunden für Stimmung, darunter dien Rolli Dudel Schränzer aus Wyhlen, die als erste die Bühne betraten.