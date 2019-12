von Christiane Pfeifer

Sein Adventskonzert gab der Musikverein Oberhof gemeinsam mit Sängerin Linda Runge in der Pfarrkirche St. Leodegar und Marzellus in Hänner. Die Moderation des Abends übernahm Stefanie Dorsch.

Gleich das erste Lied war etwas Besonderes. Die Querflöten und einige Bläser positionierten sich auf der Empore. Zusammen mit der Sängerin Linda Runge erfüllten sie die Kirche mit dem Lied „Maria durch ein Dornwald ging“.

Das gesamte Orchester setzte erst bei der dritten Strophe ein. Dorsch sagte: „Linda Runge macht sich in der Rolle als Maria wirklich sehr gut.“ Petra Lüttin wechselte bei zwei Liedern an dem Abend von der Querflöte zur Piccolo. Bei „Highland Cathedral“ brillierte sie zusammen mit den Querflöten und sorgte für die Schottischen Klänge.

Weihnachtlich wurde es mit Linda Runge bei „Drei Nüsse für Aschenbrödel“. Einige Gäste hielten diesen Moment mit der gesanglichen Version von Ella Endlich „Küss mich, halt mich, lieb mich“ mit ihrem Smartphone fest.

Die Spielfreude des Musikvereins zeigte sich besonders bei dem Stück „Just A Closer Walk With Thee“. Dorsch erwähnte: „Es ist Bestattungsmusik aus New Orleans, wir nehmen Aufstellung zum Leichenzug.“ Das anfänglich traurige und düstere Lied entwickelte sich zu einem würdevoll-fröhlichen Stück und endete mit einem lautstarken „Oh Yeah“ aus den hinteren Reihen.

Besonders stolz ist Vorsitzende Nicole Maier auf die sechs Mitglieder, die das Leistungsabzeichen in Bronze geschafft haben. Sie sagte: „Für Georg Römer, Jan Kraft, Lea Brödlin, Marie-Sophie Kleinwechter, Gudrun Römer und Saskia Speck ist es heute das erste Konzert bei den Erwachsenen.“

Drei der neuen Mitglieder stellten ihr Können mit einer Soloeinlage bei „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ unter Beweis. Louis Räder mit der Trompete, Ines Fühner mit dem F-Horn und Maximilian Krüger mit dem Tenorhorn. Maier bedankte sich bei allen Helfern und Unterstützer. An Linda Runge gewandt sagte sie: „Danke für das Gänsehautfeeling.“ Die Musiker applaudierten ihrem Dirigenten. Maier sagte: „Vielen Dank für deinen Einsatz und das tolle Konzert heute Abend.“

Zum Abschluss durften die Gäste zusammen mit Linda Runge und musikalisch begleitet das Eröffnungslied „Maria durch ein Dornwald ging“ singen.