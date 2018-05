Murg/Laufenburg Liselotte Lerch, die ehemalige Lerchenstüble-Wirtin, wird 101 Jahre alt

Liselotte Lerch blickt auf ein Leben mit viel Engagement in Vereinen zurück. Zahlreiche Gäste erinnern sich an ihre knusprigen Hähnchen, die sie im „Lerchenstüble“ in Laufenburg servierte.

Zu den ältesten Einwohnern von Murg gehört Liselotte Lerch, die am Donnerstag, 5. April, in Niederhof ihren 101. Geburtstag feiert. „Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal so alt werde“, sagte die „Lotte“, wie sie immer noch von den vielen Freunden genannt wird. Während sie bis vor vier Jahren noch das bekannte Gasthaus „Lerchenstüble“ auf dem Laufenburger Berg betrieb, verbringt sie nun ihren Lebensabend in Niederhof, wo sie von der rumänischen Pflegerin Geta umsorgt wird.

Wenn auch der Gesundheitszustand von Liselotte Lerch einige Wünsche offen lässt, da sie nicht mehr laufen kann und auch ihr Hör- und Sehvermögen stark eingeschränkt ist, lässt sie sich dennoch nicht entmutigen. Denn geistig ist sie noch so fit, dass sie immer noch mit einem Witz die Besucher zum Lachen bringen kann.

In Donaueschingen kam Liselotte Lerch auf die Welt. In Herrischried wuchs sie auf. Dort besuchte sie auch die Volksschule. Bald zog die Familie nach Laufenburg. In der damaligen Säckinger Weberei arbeitete sie. Bald zog sie nach Stockach zu einer Tante, die eine Wirtschaft führte, in der sie als Bedienung ihr Geld verdiente. 1939 heiratete sie Fritz Lerch und bald nach der Hochzeit zog das Paar nach Laufenburg um. Vier Kindern schenkte sie das Leben. Im damaligen Gasthaus „Sternen“ in der Laufenburger Altstadt vervollständigte sie als Aushilfsbedienung ihre Gastronomiekenntnisse. 1964 ging für die Jubilarin ein Traum in Erfüllung, als das „Lerchenstüble“ eröffnet werden konnte. Bald wurde ihre Küchenspezialität knusprige Hähnchen weithin bekannt. Als 1983 ihr Mann starb, war es für sie kein Grund, den Gastronomiebetrieb aufzugeben, sondern vielmehr ein Ansporn, zusammen mit ihrer Angestellten Sakhon Feldmann den Betrieb zu meistern, ehe sie ihn in jüngere Hände abgab.

Lieselotte Lerch ist eine Frohnatur. Mit Freuden denkt sie an die Zeit zurück, in der sie mit einem „Gedopten“ mit den Gästen anstoßen konnte, mit einem Witz zur Unterhaltung beitrug oder sich mit einem Cego oder zünftigen Jass erfreuen konnte. Nicht wegzudenken ist Lotte Lerch aus dem Vereinsleben. In vielen Vereinen war sie förderndes Mitglied, so auch beim Bucher gemischten Chor und der Laufenburger Stadt- und Feuerwehrmusik, wo sie auch zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Zu ihren regelmäßigen Gästen gehörte auch das Drubach-Echo, das vielfach ihre Festivitäten musikalisch umrahmte.

Geradezu selbstverständlich war für die Wirtin die Werbung für das Königsschießen des Laufenburger Schützenvereins. Bis zu acht Mannschaften stellte das „Lerchenstüble“ und die Teilnahme am Schützenball in der Laufenburger Rappensteinhalle war für sie Ehrensache. Dass sie dabei auch im hohen Alter noch das Tanzbein schwang, war ebenso obligatorisch.

Deshalb wird am Geburtstag die Schaar der Gratulanten recht groß sein, die sich den guten Wünschen der Verwandtschaft anschließen werden. Auch an Geburtstagsständchen wird es sicher nicht fehlen.