von Gabriele Rasenberger

Der traditionelle Adventsmarkt fand am Samstag in und um die Schule in Niederhof statt, dieses Jahr nur an einem Samstag. Ausgerichtet wird der Markt seit Langem vom Radsportverein, beteiligt sind viele örtliche Vereine. Die Rheinberghexen waren mit einem Getränkestand vertreten, der Kindergarten und die Klasse 4a der Grundschule verkauften Gebäck. Die Süßigkeiten wurde zum Teil im Unterricht gemacht, zum Teil von den Eltern gebacken. Der Erlös wandert in die Klassenkasse für Ausflüge am Schuljahresende.

Mit Spannung wurde der Besuch vom Nikolaus erwartet. | Bild: Gabriele Rasenberger

Mit einem Stand war auch die Feuerwehr-Abteilung Binzgen vertreten, Verkäufer kamen auch aus Waldshut-Tiengen und der Schweiz. Die Kinder des Kindergartens sangen in der Aula und auf dem Schulhof viele Lieder zur Weihnachts- und Winterzeit, wie zum Beispiel: „Es schneit, es schneit“ oder „Sei gegrüßt, lieber Nikolaus“. Damit die Erwachsenen mitsingen konnten, und um den Nikolaus herbeizurufen, erklang noch das Lied: „Lasst uns froh und munter sein“. Der Nikolaus kam mit Knecht Ruprecht, teilte Gaben an die Kinder aus und unterhielt sich auch mit diesen.

Zahlreiche Besucher kamen zum Weihnachtsmarkt in Niederhof. | Bild: Gabriele Rasenberger

Gemütlich wurde es, als es etwas dunkler wurde und die Beleuchtungen der Stände zu Geltung kamen. Die Besucher setzten sich um die beiden Lagerfeuer, an einem gab es Feuerzangenbowle. Die Besucher genossen die besondere Atmosphäre an den Lagerfeuern und genossen die an den Tischen das kulinarische Angebot. Der Radsportverein beispielsweise kredenzte Bratwurst mit einem weihnachtlichen Gewürz. Später am Abend kam der Feuerschlucker Raimund Huber aus Laufenburg, der alle begeisterte.