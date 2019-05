Ein „tierisch gutes“ Frühjahreskonzert gab das Harmonika-Orchester (HO) Murg unter der Leitung von Ines Weber in der Sabine-Spitz-Halle in Niederhof. Schirmherr des Konzertes war Bürgermeister Adrian Schmidle. Die New Gospel Singers sorgten für das leibliche Wohl der Gäste. Marie Baumbach sagte mit viel Humor und allerlei tierischer Fakten im Repertoire die einzelnen Stücke an.

Susanne Weber (ganz links) unterstützte das Harmonika-Orchester Murg unter der Leitung von Ines Weber (Mitte) durch ihren Gesang bei zwei Stücken, wie hier bei „Nessaja“. Bilder: Michelle Güntert | Bild: Michelle Güntert

Zur Unterhaltung der Gäste hatte die erste Klasse der Murgtalschule mit Klassenlehrerin Dagmar Beese ein tierisches Quiz vorbereitet, bei welchem die Gäste die von den Kindern umschriebenen Tiere erraten mussten. Eröffnet wurde die Rundreise durch das Tierreich mit dem Titelsong zur „Sendung mit der Maus“. Dem Schloss sich die bekannte Melodie zur Zeichentrickserie „Der rosarote Panther“ an. Mit einer Vertonung des „Dschungelbuchs“ wurde ein erster Höhepunkt des Abends erreicht.

Die einzelnen Charaktere wie der Dschungel-Junge Mogli, der gemütliche Bär Balu oder die böse Tigerpython Kaa wurden vom Harmonika-Orchester Murg musikalisch nachgeahmt und konnten auf ausgewählten Filmausschnitten, die auf einer Power-Point-Präsentation zu sehen waren, bewundert werden. Das spanische Volkslied „La Cucaracha“ ließ Hunderte musikalische Küchenschaben durch die Halle flitzen. Mit dem „Baby Elephant Walk“ konnten die Zuhörer einer Gruppe von Jungelefanten bei einem Spaziergang in Boogie-Woogie-Laune zuhören.

Ehrung für Engagement

Im Anschluss konnte Anja Tschuor-Bauer vom Deutschen Harmonika Verband Bezirk Dreiländerecke einige Ehrungen vornehmen. Svenja Gerspach und Angelina Röder erhielten für je fünf Jahre musikalische Aktivität eine Belobigungsurkunde. Dagmar Baumbach und Monika Sobierski wurden für je 40 Jahre aktives musikalisches Engagement mit der silbernen Verdienstnadel ausgezeichnet. Die stellvertretende Vorsitzende des Harmonika-Orchesters Murg, Angelika Cornu, dankte den treuen Mitgliedern im Namen des Vereins und durfte die Ehrungen treuer Passivmitglieder vornehmen.

Goldene Ehrennadel

Brigitte Benz, Werner Weber und Jürgen Weber, die alle auf eine aktive Karriere beim Harmonika-Orchester Murg zurückschauen können, erhielten für 50 Jahre Unterstützung jeweils die goldene Ehrennadel. Nach „Nessaja“ von Peter Maffay, welches von Susanne Weber gesungen wurde, gab es eine Pause. Der zweite Teil des Konzertes wurde mit dem Stück „The Lion sleeps tonight“ eröffnet. An dieses schloss sich die Filmmelodie zu „Der mit dem Wolf tanzt“ an, welche ein zweites Highlight darstellte. Wilde und laute musikalisch inszenierte Cowboy- und Indianer-Szenen wechselten sich mit ruhigen und romantischen Melodien ab. Mit „Memory“ aus dem Musical „Cats“ brachte das HO eine Ballade auf die Bühne. „See you later Alligator“ machte den Abschluss und als Zugabe durfte die „Biene Maja“ natürlich nicht fehlen, wobei Susanne Weber das allerseits bekannte Lied sang.