Murg Klima steht in Murg im Fokus

Der Aufgabenkatalog 2017 zum Klimaschutz in Murg kann sich sehen lassen. Viele Aktivitäten wurden durchgeführt.

Es tut sich was in Sachen Klimaschutz in der Gemeinde Murg. Klimaschutzmanager Maximilian Rüttinger informierte in der jüngsten Gemeinderatssitzung über eine ganze Reihe von Maßnahmen, die im zurückliegenden Jahr in Zusammenhang mit dem Klimaschutzkonzept der Gemeinde umgesetzt wurden. Fazit: Der abgearbeitete Aufgabenkatalog kann sich sehen lassen.

Umfangreichstes Projekt war das Murgtalschulprojekt, das von September 2016 bis 2017 dauerte und sich aus einem Block pädagogischer Schulunterrichtspojekte und einem zweiten Teil Erwachsenenbildung zusammensetzte. Credo der Schulprojekte war "Energiesparen kann jeder".

Die Erwachsenenbildung fand schwerpunktmäßig in verschiedenen Workshops statt. Besonders herzvorzuben ist der Workshop "Gemeinsames Lernen für den Klimaschutz durch vernetztes Denken" , bei dem auch politische Entscheidungsträger mit am Tisch saßen und erste Erfolge zu vermelden waren. Nach dem ersten Eintauchen in die Welt des vernetzten Denkens spürten die Teilnehmer anhand des konkreten Themas Mobilität einer nachhaltigen, klimaneutralen und resilienten Entwicklung der Gemeinde Murg nach und erarbeiteten einen ersten Grundlagenkatalog.

Während dieses Workshops als Erfolg gewertet werden können, hätte sich der Klimaschutzmanager für die Energieaktionstage im vergangenen September mehr Besucher gewünscht. Der "Markt der Möglichkeiten" bestand aus einem Mix aus viel Information mit Ausstellungen und Film und fand in und um die Murgtalschule statt. Besser liefen die Energiesparworkshops mit vielen einfachen Tipps für den Alltag. Ein voller Erfolg mit 25 Personen war der Workshop zum klimafreundlichen Kochen mit Produkten aus der Region.

Bereits im Juni hatte ein Solarinfotag stattgefunden, bei dem Energieberater vor Ort waren, um Fragen zu beantworten. Diese Veranstaltung hatte 50 Besucher und war damit sehr gut besucht. Der Klimaschutzmanager berichtete von interessanten Gesprächen mit etlichen Personen. In diesem Zusammenhang wurde auch ein Online-Solarkataster erstellt, auf das Bürger durch Verlinkung auf der Homepage der Gemeinde Murg mit dem Potentialatlas Baden-Württemberg zugreifen können. "Wir haben mit 80 Prozent ein gutes bis sehr gutes Potential in Murg", bemerkte Rüttinger.

Der Klimaschutzmanager übernahm im Jahr 2017 auch das Energiemanagement aus dem Bereich Liegenschaften, führte die Erfassung der Zählerstände weiter und nahm verschiedene gemeindeeigene Gebäude hinsichtlich ihres Energiesparpotentials genauer unter die Lupe.

Rüttinger arbeitete außerdem bei der Konzeptionierung der Heizungsanlage in der neuen Flüchtlingsunterkunft mit und wirkte beim Förderantrag für die Beleuchtung in der Sabine Spitz Halle mit. Dank diesen Förderantrags erhielt die Gemeinde immerhin 320 000 Euro Fördergeld.

Bürgerberatung zu Energiethemen stand ebenfalls auf der Agenda des Klimaschutzmanagers. Jeder Besucher könne sich für eine Erstberatung anmelden, so Rüttinger. Noch geben sich die Bürger nicht die Klinke in die Hand, aber derzeit liegt der Durchschnitt imerhin bei 1,5 Beratungen im Monat.

Klimaschutz ist auch ein Thema über die eigenen Gemeindegrenzen hinweg. In Zusammenarbeit mit Bad Säckingen, Schopfheim und Rheinfelden wurde die Ausstellung "Kunst trifft Klima" entwickelt, an der Künstler aus der Region vertreten sind. Die 1. Klima-Kunst-Wanderausstellung am Hochrhein ist zur Zeit im Rathaus Rheinfelden zu sehen und ab dem 7. Mai dann auch in Murg.