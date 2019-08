von Brigitte Chymo

Im Kinderheim Doll geht der Pflegebetrieb auch nach dem 31. August weiter. Damit für alle 13 schwerstbehinderten Bewohner des Kinderheims in Ruhe eine neue Bleibe gefunden werden kann, wird die Pflegeinrichtung vorerst weiterbetrieben. Die zunächst bis zum 31. August befristete Betriebserlaubnis wird vom Landratsamt verlängert. „Wir werden pflegen, bis der letzte Bewohner anderswo untergebracht ist“, so Ines Bauernfeind, zusammen mit Hella Doll und André Doll Betreiberin der Pflegeeinrichtung.

Die Suche nach einer neuen Unterbringung für die Heimbewohner gestaltet sich schwierig. Noch im Juli musste Ines Bauernfeind auf die Frage, ob schon Plätze gefunden seien, mit einem klaren Nein antworten. Zu diesem hatte Bauernfeind schon etliche Absagen von anderen Pflegeeinrichtungen bekommen.

Situation etwas entspannt

Inzwischen hat sich die Situation etwas entspannt. Zumindest für vier der Heimbewohner sind neue Plätze in Pflegeeinrichtungen der Umgebung gefunden. Zwar werden die vier Heimbewohner nicht in derselben Pflegeeinrichtung untergebracht, aber: „Sie werden sich in ihrer Fördergruppe weiter sehen“, erklärt Bauernfeind, die sich eigentlich wünscht, dass die Heimbewohner in kleinen Gruppen gemeinsam unterkommen.

Aus nach 64 Jahren

Das Aus für das weithin bekannte Kinderheim Doll kommt nach 64 Jahren. Das Kinderheim beherbergt Menschen mit schwersten Behinderungen, die kurz nach der Geburt oder in der Kindheit dorthin verbracht wurden. Auslöser für die bevorstehende Schließung sind die Vorgaben der Heimbauverordnung Baden-Württemberg aus dem Jahr 2009.

Einzelzimmer vorgeschrieben

Die Heimbauverordnung schreibt vor, dass Bewohner in Einzelzimmern untergebracht werden müssen. Der entsprechende Umbau der Einrichtung wäre finanziell zwar zu stemmen, aber durch die Verringerung der Pflegeplätze wäre eine kostendeckende Bewirtschaftung nicht mehr möglich. Erschwert wird die Situation dadurch, dass Säuglinge nur noch in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche untergebracht werden dürfen.