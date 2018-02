Murg Kenner der Burgruine Wieladingen: Marianne und Kurt Bächle aus Murg feiern am 2. Februar goldene Hochzeit

Marianne und Kurt Bächle aus Murg feiern am 2. Februar goldene Hochzeit. Das Paar kennt keine Langeweile und ist in vielen Vereinen aktiv. Vor allem die Burgruine Wieladingen liegt ihnen am Herzen.

Das Fest der goldenen Hochzeit können am Freitag, 2. Februar, Marianne und Kurt Bächle feiern. Die Restaurierung der Burgruine Wieladingen in den vergangenen Jahrzehnten stand im Mittelpunkt der Freizeitbeschäftigungen von Kurt und Marianne Bächle. Seit der Gründung des Vereins zur Rettung der Burgruine im Jahre 1984 wurden unzählige Arbeitsstunden an der Ruine verbracht. Die ehrenamtliche Tätigkeit wurde mit der Ernennung von Kurt Bächle zum ersten Ehrenmitglied des Vereins, der Auszeichnung mit der silbernen Medaille durch die Gemeinde Murg und die Kreismedaille, überreicht von Landrat Bernhard Wütz, der damit auch die Einladung zur Teilnahme am Neujahrsempfang (1999) beim Ministerpräsidenten Erwin Teufel in Stuttgart verband, gewürdigt.

Ihr Wissen um die Burgruine ist bei Führungen mit Kindern und Schülern sehr gefragt. So war auch der Südwestrundfunk mit den beiden Burgruinenkennern auf Erkundungstour. Im Leben der Gemeinde Murg sind Marianne und Kurt Bächle feste Größen. So spielt Kurt Bächle seit 1953 im Murger Akkordeonorchester. Mehrfach wurde er mit seinen Akkordeonfreunden Bezirksmeister. Er ist Ehrenmitglied und erhielt vom Verband die Schittenholm-Medaille. Seit 15 Jahren ist er als Oldie-Spieler aktiv. Eine feste Größe war der Jubilar auch im Murger Sportverein Blau-Weiß. Mit mehreren Ehrungen wurden seine Leistungen gewürdigt. Seine Frau ist schon fünf Jahrzehnte bei den Turnerdamen dabei.

Marianne Bächle besuchte in Harpolingen die Volksschule. Sie war dann dann bei der Firma Siegfried in Bad Säckingen als Chemiefachwerkerin tätig, ehe die zwei Kinder auf die Welt kamen. Bei der damaligen Firma Zundler in Murg arbeitete sie später als Verkäuferin und später bei der Firma Schlecker in Bad Säckingen. Kurt Bächle ist gebürtiger Murger. Nach dem Besuch der Volksschule machte er eine Lehre als Betriebsschlosser und ging dann 1963 zur Degussa in Rheinfelden. In der Schlosserei wurde er Vorarbeiter und später Teilbereichsleiter. Für 40-jährige Betriebszugehörigkeit erhielt er von der Firma die Ehrenmedaille. Das Paar kennt auch heute noch keine Langeweile. Marianne Bächle betreut ältere Bewohner des Murger St. Vinzentiushauses und Kurt Bächle sammelt Postkarten. Er war zur 750-Jahrfeier der Gemeinde Murg Mitherausgeber des Buches: „Murg im Wandel der Zeiten“. Zum Geburtstag werden ihnen neben den Kindern mit Partner, auch fünf Enkel gratulieren.