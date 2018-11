von Susanne Schleinzer-Bilal

Freispruch für den Angeklagten hieß es vor dem Amtsgericht Bad Säckingen: Richter Rupert Stork hat einen 56-Jährigen vom Vorwurf der Unterschlagung freigesprochen. Dem stimmte die Staatsanwaltschaft, vertreten durch Juliette Rüttgers, zu. Der Angeklagte soll ein unfallgeschädigtes Motorrad verschrottet haben, das fast vier Jahre in seiner Werkstatt gestanden hatte, ohne dass die Besitzerin Anstalten gemacht hätte, das Kraftrad abzuholen. Ihm sollen durch die lange Standzeit in seiner Werkstatt Kosten von 10 000 Euro entstanden sein.

Unfall im Jahr 2014

Der 56-Jährige, der damals ein Abschleppunternehmen am Hochrhein hatte, hatte im Oktober 2014 das Motorrad einer verunglückten Motorradfahrerin abgeschleppt und in seine Werkstatt gebracht. Er habe damals Bereitschaftsdienst gehabt und die Polizei habe ihn gebeten, das Motorrad von der Straße zu entfernen, so der Angeklagte.

Standgebühr von 12 Euro pro Tag

Das Motorrad sei total beschädigt gewesen, der Tank sei kaputt gewesen und die Vordergabel nach hinten gedrückt. Normalerweise holten die Eigentümer ihre Fahrzeuge zeitnah wieder ab, in diesem Fall aber nicht. Er verlange in der Regel eine Standgebühr von 12 Euro pro Tag für die Aufbewahrung der Zweiräder. Er habe die Eigentümerin mehrmals angeschrieben, habe aber nie eine Antwort bekommen. 2015 sei das Motorrad dann zwangsweise abgemeldet worden und er habe der Eigentümerin in einem Brief geschrieben: „Um Ihnen weitere Kosten zu ersparen, werde ich das Motorrad verschrotten.“ Er sei davon ausgegangen, dass die Fahrerin ihr Gefährt nicht mehr haben wollte.

Unklarheit über ein Dokument von der Staatsanwaltschaft

Verschrottet habe er es damals noch nicht. Im Januar 2018 sei er zweimal von der Polizei vernommen worden. Er habe dort erst ausgesagt er könne das Motorrad nicht verschrotten, weil es ihm nicht gehöre. Dann habe er gesagt, die Besitzerin könne das Fahrzeug holen, wenn sie ihm die Standgebühr bezahle. Mitte Januar habe er dann eine Einstellungsverfügung von der Staatsanwaltschaft in Waldshut bekommen. Damit sei für ihn die Sache erledigt gewesen und er dachte, jetzt könne er das Motorrad endgültig verschrotten.

Auch die Besitzerin sei in der Pflicht

Die Eigentümerin des Fahrzeugs, die als Zeugin geladen war und mit einem Zeugenbeistand gekommen war, erklärte, sie sei nach dem Unfall nicht in der Lage gewesen, das Fahrzeug abzuholen. Sie habe den 56-Jährigen telefonisch gebeten, das Fahrzeug im Außenbereich abzustellen, damit es nicht im Weg stehe und sie keine Gebühren zahlen müsse. Sie wollte das Kraftrad abmelden, aber der Angeklagte habe sich geweigert die Kennzeichen herauszurücken. „Ihnen muss aber klar gewesen sein, dass Sie das Fahrzeug nicht ewig da stehen lassen konnten“, warf der Vorsitzende Richter ein.

Irrtum beim Angeklagten

Er sei einmal mit der Eigentümerin zur Werkstatt mitgegangen, um nach dem Motorrad zu sehen, erklärte ein zweiter Zeuge. Die Motorradfahrerin sei damals vom sozialpsychiatrischen Dienst betreut worden und er habe sie begleitet. Dort hätten sie von der Verschrottung erfahren. Der Angeklagte habe sich in einem Tatbestandsirrtum befunden, begründete Staatsanwältin Rüttgers ihren Antrag auf Freispruch.

„Das ist recht kompliziert“, stellte der Richter fest.

Objektiv sei die Verschrottung rechtswidrig gewesen, durch die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft sei bei dem Angeklagten aber der Eindruck entstanden, er könne das Fahrzeug verschrotten. Sie könne keinen Vorsatz erkennen. „Das ist recht kompliziert“, stellte der Richter fest. Der Angeklagte war von der Polizei beauftragt worden, das Motorrad abzuschleppen und habe die Besitzerin mehrmals aufgefordert, das Fahrzeug abzuholen. „Wann muss man davon ausgehen, dass der Eigentümer etwas nicht mehr haben will?“ Dafür gebe es keine Fristen.

Der 56-Jährige habe dann eine Einstellungsverfügung erhalten, in der aber nichts von einer Verschrottung gestanden habe, von der er aber geglaubt hatte, jetzt sei alles erledigt und er könne das Motorrad verschrotten. „Man muss Ihnen diesen Irrtum zugutehalten.“ Der Angeklagte habe gutgläubig gehandelt, so Storks Meinung.

