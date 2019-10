Bei einem Vorspielnachmittag in der Sabine-Spitz-Halle in Niederhof stellten die Zöglinge der Ausbildungsgemeinschaft der Feuerwehrmusik Murg und des Musikverein Niederhof ihr Können unter Beweis. Michael Bäumle, Vorsitzender der Feuerwehrmusik, lobte den Mut der Jungmusiker, vor Verwandten und Freunden auf die Bühne zu gehen.

Eröffnet wurde der Nachmittag durch das Juniororchester unter der Leitung von Sabrina Kurz mit den Stücken „Brunnenvariationen“ und „Hard Rock Blues“. Danach durften die elf Kinder der Bläserklasse 4 der Murgtalschule unter der Leitung von Verena Friedmann die Bühne betreten und drei kleine Stücke aufführen. Gerade einmal seit vier Wochen spielen die sechs Kinder des Anfängerorchesters ihr Instrument und konnten dafür mit dem „Drei-Noten-Rock“ schon ein richtiges Stück vorführen. Im Anschluss spielten 16 Jungmusiker mit Leistungsniveaus zwischen zwei Jahren Spieldauer und bronzenem Leistungsabzeichen einzeln oder im Duett Stücke vor.

Den Abschluss bildete das Jugendorchester, ebenfalls von Sabrina Kurz geleitet, mit „Lay All Your Love In Me“ und „Atlantis„. Insgesamt befinden sich 71 Kinder in Ausbildung, 38 davon in den beiden Bläserklassen und 33 in der Ausbildungsgemeinschaft. Dass einige talentierte Jungmusiker unter ihnen sind, stellten die Kinder am Vorspielnachmittag unter Beweis.