von Christiane Pfeifer

Suckut sagte: „Ich fühle mich hier immer so, als ob ich nach Hause komme.“ Die heimelige Atmosphäre war auch für die fünf Slamer etwas Besonderes. Bei dem Wettstreit durften keine Hilfsmittel verwendet werden. Suckut betonte: „Mut, gute Stimme und eine fantasiereiche Sprache, mehr braucht es nicht für den Beitrag beim Poetry Slam.“

Das Publikum wertete mit der Lautstärke des Applauses die Gewinner aus. Die zwei Finalisten Tania Krupinski und Skog Ogvann traten zum Schluss noch einmal mit ihren Texten gegeneinander an.

Die weiteste Anreise hatte der Gewinner des Abends, Skog Ogvann aus Leipzig. Er überraschte mit seiner Triklologie: „Es ist eine Gedichtreihe, die alle ein ähnliches Thema haben, nämlich die Toilette.“ Seinen Text hatte er auch als Buchform mit dem Titel „Veronika beschließt zu Erben“ an diesem Abend mit im Gepäck. Ogvann hat noch weitere Auftritte in Lörrach und Freiburg, er erwähnte: „Ich suche meine Texte immer nach dem Publikum aus und versuche einzuschätzen, was gut ankommt.“ Seine gereimten lyrischen Texte zeichneten sich durch Detailliebe und Witz aus. So war die Moral der ersten Geschichte des verliebten Rinderbauern Jochen: „Wenn dein makelloses Klo unter dir zerbricht hast du zu viel Gewicht.“

Den zweiten Platz belegte Tania Krupinski, die offenen und schonungslos ehrlichen Einblicke gab, die zum Nachdenken anregten. Sie punktete mit Bildhaften vergleichen und einer Sprache, die Kino im Kopf erzeugte. Ihr ihrem ersten Beitrag „Dreckiger Schuss“ sagte sie: „Jetzt stehst du hier, du bist am Ende, kaum mehr als ein dünnes Skelett.“ Die Hilflosigkeit einen Freund an Drogen zu verlieren kommentierte sie so: „Bitte melde dich, falls es dich noch gibt.“

Den gerappten Beitrag von Jonathan Löffelbein handelte von Angstzuständen. Er erwähnte: „Ein Achtel der Bevölkerung leiden zeitweise unter Panikattacken.“ Der Slam ist für ihn auch eine Form von Therapie: „Was am Ende übrigbleibt ist die Müdigkeit. Ich beginn es zu beherrschen, schreib ich es aufs Papier.“ Sein zweiter Beitrag zum Thema Oberlippenbart brachte die Gäste der HKKB zum Lachen. Er sagte: „Mein Bart ist süß und dunkel so wie Magnum.“

Ein positiver Lichtblick war Clara Koller. Sie legte ihren Schwerpunkt auf die schönen Momente im Leben. Ihr Gedicht über Freiburg war ein klares nein gegen Gewalt und Hass. In ihrem Beitrag über das warten gab sie den Tipp: „Lasst eire Freunde nicht warten, denn warten ist Zeitverschwendung.“

Der Poet Janek Mager aus Radolfzell gab zu seinem ersten Beitrag über die erste Liebe wunderschöne Vergleiche. So beschrieb er die Leidenschaft wie: „Mungo und Cobra ineinander verschlungen“ oder sagte: „Du bist so schön wie ein Frühlingsmorgen, aber ebenso kalt.“ In seinem zweiten Slam zum Thema Selbstmord schloss er: „Gut zu leben ist keine Frage des Glücks, sondern des Willens.“

Die Gäste der HKKB genossen den Abend sichtlich und fühlten mir den Künstlern mit. Diese gaben mit ihren ehrlichen Texten und ihrer ganz eigenen persönlichen Art diese Vorzutragen tiefe Einblicke. Der Poetry Slam soll auch im nächsten Jahr wieder als Abschluss stattfinden.