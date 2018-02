Murg Junger Fahrer kommt von Straße ab

Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt, als das Auto gegen einen Telefonmasten prallte und sich überschlug.

Hänner – Am Donnerstagabend verunfallte ein 19 Jahre alter Mann auf der Landstraße zwischen Hottingen und Hänner. Er war gegen 18.20 Uhr kurz vor dem Ortseingang von Hänner in einer langgezogenen Rechtskurve von der Straße abgekommen. Ursächlich hierfür dürfte eine zu hohe Geschwindigkeit auf der feuchten Fahrbahn gewesen sein. Er lenkte dann zu stark dagegen, das Auto drehte sich und schleuderte in der Folge nach links über die Straße hinweg. Dort prallte der Citroen des Mannes gegen einen Telefonmasten. Der Wagen rutschte weiter einen Böschung hinunter, touchierte dabei mehrere kleinere Bäume und überschlug sich. Auf dem Dach kam der Pkw auf einen Landwirtschaftsweg zum Stillstand. Die beiden Insassen, neben dem Fahrer ein 22 Jahre alter Mann, konnten sich selbstständig aus dem völlig demolierten Auto befreien. Augenscheinlich blieben sie unverletzt, wurden aber vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Der beschädigte Citroen wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. An Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Neben dem Rettungsdienst, der mit zwei Rettungswagen und dem Notarzt an der Unfallstelle war, kümmerten sich auch die First Responder um die Verunfallten.